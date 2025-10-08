Home Itt és Most Pellegrini aláírta a konszolidációs csomagot
Itt és Most

Pellegrini aláírta a konszolidációs csomagot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrás Peter Pellegrini, FB

Peter Pellegrini államfő aláírta a jövő évi konszolidációs csomagot. Erről szerdán számolt be az elnöki hivatal, miután az államfő „konstruktív megbeszélést” folytatott Robert Fico kormányfővel és Ladislav Kamenický (mindkettő Smer-SD) pénzügyminiszterrel.

„A konszolidációs csomag kihívás a kormánynak és az egész társadalomnak, nehéz időszakot kell átvészelni az államháztartás rendbetétele érdekében.

Nehéz lesz ellenőrizhető szintre hozni az előző kormányok által felhalmozott adósságot, és sok erőfeszítésbe fog kerülni. Nehéz lesz megteremteni az egészséges gazdaságot, és sok esetben fájdalmas is.

Bízom benne, hogy a kormány továbbra sem tesz le szociális programjának teljesítéséről” – jelentette ki Pellegrini.

„Ma Peter Pellegrini államfővel, Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel és Juraj Blanár külügy- és európai ügyekért felelős miniszterrel megvitattuk a konszolidációval és a külpolitikával kapcsolatos fontos és aktuális témákat. Tájékoztattam az államfőt, hogy a kormány pénteken kész elfogadni és a parlament elé terjeszteni a 2026-os költségvetés tervezetét” – mondta a megbeszélés után Fico, és nagyra értékelte a legfőbb közjogi méltóságok konstruktív kapcsolatát és kölcsönös tiszteletét.

A konszolidációs csomagot és a szükséges törvénymódosításokat két hete szavazta meg a parlament, gyorsított eljárásban.

A csomag nem tartalmazza a kormányzati takarékoskodásra, a hivatalokra és minisztériumokra vonatkozó javaslatokat, csak a lakosságot, a cégeket és az önkormányzatokat érintő intézkedések. Az intézkedésektől a következő három évben 1,44 milliárd euró, majd 1,59 milliárd, illetve 1,72 milliárd euró pluszbevételt remél a pénzügyminisztérium.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bizonyítást nyert, hogy Juraj C. terrortámadást követett el

Felavatták Duray Miklós síremlékét Losoncon

Juraj C. máig nem bánta meg a tettét,...

A baleset-megelőzési rendőrségi napon 2300 szabálysértésre derítettek fényt,...

Juraj C. védőügyvédje visszautasítja a terrorizmus vádját

Válts magasabb fokozatra!

Így emlékeztünk meg az aradi vértanúkról 2025-ben a...

Štefan Žiga 100 ezer eurós büntetést kapott Slobodník...

Šutaj Eštok elfogadja a főügyésznek az államfő megbírságolásával...

Az elmúlt egy évet értékelték a Magyar Szövetség...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma