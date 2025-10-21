Home Itt és Most Ma nevezik ki Jana Maškarová országos rendőrfőkapitányt
Ma nevezik ki Jana Maškarová országos rendőrfőkapitányt

Maškarovát meghallgatta a parlamenti bizottság, a miniszter már kinevezheti

Jana Maškarová (Fotó: SITA)

Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitányt 10 hónappal Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter általi megbízatása után meghallgatta a parlament védelmi bizottsága.

A törvény előírja, hogy csak rendes meghallgatás után nevezhetik ki tartósan pozíciójába.

Elmondása szerint elsősorban a Rendőrség stabilizálásara és az átláthatóságra fog törekedni. A belügyminiszter kijelentette, hogy Maškarovát kedden (október 21.) nevezi ki.

„Azt akarom, hogy a rendőrség minden lépése főleg tényekből induljon ki, ezeket a lépéseket pedig meg lehessen magyarázni és védeni. A törvény betartásával és türelmes felvilágosítással el szeretném érni, hogy a nyilvánosság bízzon a szolgáltatásainkban és kevésbé kételkedjen a kollégáim munkájában”

– jelentette ki Maškarová.

Maškarová előadta a testület modernizálásáról szóló elképzeléseit is. Szerinte eljött az ideje, hogy a rendőrség számítástechnikai felszerelését korszerűsítsék. Jelezte, hogy a felszerelést fokozatosan újabb modellekre fogják cserélni. „Sok kihívás vár ránk” – jelentette ki.

Megerősítette azt is, hogy új logót készítenek a testületnek.

A megbízott országos rendőrfőkapitány szerint a rendőrségnek már hosszabb ideje nincsen általános stratégiája. Maškarová szerint már készen áll egy új egyenruha-koncepció, illetve hasonló változtatásokat terveznek a gépjárműpark és a felszerelés kapcsán is.

A rendőrség feje egy képviselő kérdésére válaszolva elutasította, hogy a rendőrség szelektíven nyomozna a 2020 és 2023 között történt ügyekben, mint azt Robert Fico (Smer-SD) kormányfő állította. Szerinte a rendőrség úgy működik, ahogy működnie kell.

„Úgy tűnhet, hogy némely nyomozást előbb zárnak le, mint mondjuk egy másikat, amelyik korábban indult. De minden nyomozás egyedi” – tette hozzá.

Maškarová januárban váltotta fel posztján Ľubomír Solákot, aki a szepesófalui (Spišská Stará Ves) késelés után mondott le a pozícióról.

tasr/Felvidék.ma

