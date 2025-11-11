A szigorított törvény sem tartja vissza a tolvajokat

A belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium jogszabályt készít elő a kisebb bolti lopásokkal kapcsolatos sajtóhírekre reagálva, a jogszabályt a következő ülésén hagyhatja jóvá a parlament – jelentette be a közösségi hálón Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

A belügyminisztérium úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy együttműködik az ügyben az igazságügyi minisztériummal.

Matej Neumann, a minisztérium szóvivője kijelentette, a büntetőjogi kérdések az igazságügyi minisztérium hatáskörébe tartoznak.

„A belügyminisztérium előkészítette és tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a szabálysértésekről szóló törvény módosítását. Ebben bevezetjük a települési közmunka intézményét, ami segíthet megoldani a kisebb lopási ügyeket. Erről a kérdésről több tárgyalás is zajlott az igazságügyi minisztériummal és a Városok és Falvak Társulásával” – tette hozzá a szóvivő.

Petar Lazarov, az igazságügyi minisztérium sajtóosztályának vezetője közölte a TASR hírügynökséggel, hogy a munkacsoport megalakulása óta folyamatosan egyeztet a belügyminisztériummal a lopások ügyében.

„A szabálysértési törvény módosításáról is egyeztetünk, hogy olyan intézkedéseket tudjunk hozni, amelyek nem túlzottan szigorúak, de visszatartják a visszaesőket, továbbá végrehajthatók. Több javaslatunk is van az ún. Horalky-törvény témájában, és fontolgatjuk a törvény módosítását, úgy, hogy a visszaesők büntethetők legyenek” – mondta Lazarov,

és hangsúlyozta, a cél az igazságos és hatékony megoldás megtalálása.

„Nem akarjuk, hogy olyanokkal teljenek meg a börtönök, akik pár tíz euró értékű árut loptak, de a fogva tartásuk ennek a sokszorosával terheli az államháztartást” – tette hozzá Lazarov.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a hétvégén kijelentette, ha kiderül, hogy a Büntető törvénykönyv egyes paragrafusai a gyakorlatban nem működnek és negatív eredményekre vezethetnek, azokat hatályon kívül kell helyezni. Szerinte a törvénymódosítást gyorsított eljárásban is lehetne tárgyalni. Közölte, meglepte, hogy egyesek miért „ragaszkodnak ennyire” a Büntető törvénykönyv módosításához, ha az az ellenzék és az önkormányzatok szerint is a bűnözés fokozódásához vezet. Megjegyezte azonban, hogy még ha szigorítják is a törvényt, az nem fogja visszatartani a tetteseket a bűncselekmények elkövetésétől.

