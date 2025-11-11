Lennék valakié – Ady szimfonikusokkal Érsekújvárban

Ady Endre válogatott versei megzenésítve, szimfonikus zenekar kíséretével nagy sikerrel járták a Felvidéket és eljutottak a határon túlra is. November 10-én az érsekújvári főtéri Kultúrházban gyűjtötték össze az irodalom és a zene szerelmeseit, az idei év utolsó előadásán.

A koncert egyben tisztelgés is volt a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, Ady Endre előtt, akinek költészete az emberi lét minden jelentős területére kiterjed. A válogatott versekre készült szimfonikus mű végigkíséri a költő életét és költészetét, szerelmeit, vívódásait, az istenkeresést és a hazatalálást.

A 45 tagú Dunamente Szimfonikus Zenekart, a Szlovák Nemzeti Színház zenészeit dr. Cseh Tamás vezényelte.

Egy igazi nemzetközi koprodukciót láthatott a közönség, hiszen a zenészek közt szlovákok, magyarok, oroszok, ukránok is közreműködnek. Horváth Loretta Győrből, valamint a hazai magyar kulturális élet tehetséges művészei, Mórocz Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel álltak a színpadra.

A zeneszerző Ady földije, a Partiumból származó Pető Zoltán, aki sajnos már nem lehet közöttünk, ezért a koncertsorozatot az ő tiszteletére és emlékére ajánlották fel.

„Fontos szempont volt, hogy fiatal hazai tehetséges művészeket kérjenek fel, és nekik teremtsenek lehetőséget a bemutatkozásra egy ilyen nagy lélegzetvételű produkcióban.

A koncert tisztelgés Ady Endre költészete előtt, ami ma is ugyanolyan aktuális, mint száz évvel ezelőtt. Ugyanúgy szeretünk, ugyanúgy gyűlölünk, szenvedünk és örülünk. Ady Endre költészetének egyik fő irányvonala az istenkeresés, a hazatalálás kérdése. Végigvezet minket a születéstől, a szenvedélyek hullámzásain, a szenvedéseken keresztül egészen a halálig.

És hogy jön ide a zene? A legegyszerűbb válasz erre, hogy a zene benne van, van, aki hallja, és van, aki nem. Ám amint megszólal, mindenki érzi és érti. Mert univerzális. Mint egy mondóka, egy mantra, amit nagyanyánk dúdolt elalvás előtt, ami megnyugtat, ami hazavezet. A koncert egy igazi lélekutazás, ami a születéstől, a katarzison át a csend felé vezet” – mondta el a megnyitóban Tóth Károly színművész, az előadás énekese.

A zeneszerző, Pető Zoltán még életében így nyilatkozott a műről: „A versek zenével való párosítása által olyan színpaletta jelenik meg, ami végül is a fájdalom körül mozog, és komplexebben kiterjeszti a szavak értelmét. A zene mindig ott volt az emberek életében, mint egyszerű ima, mantra vagy lecsendesítő gyermekdal, altatódal. Amikor ezeket énekelték, akár megértés nélkül, gyermekfejjel is, nyugalmat hozott, másképp mondva csendet – vagy Istent. És így lehet egyediségről beszélni, mert Isten egyedi, az egyetlen valóság. Amiből minden kiárad és oda tér nyugalomba.”

A koncerten elérhető volt a műről megjelent CD, mely tartalmaz egy füzetet is az összes verssel és narrációval. Mivel a közelmúltban a hanganyag lemezre is felkerült, így az érsekújvári előadáson került bemutatásra a dupla lemez, amit a színpadon pezsgővel „kereszteltek” meg.

Cseh Tamás köszönetet mondott a közreműködőknek a kitartó és alázatos munkáért, és megemlékezett a zeneszerzőről. „A művet Pető Zoltánnak köszönhetjük, aki mindezt lehozta az égből és közölte velünk” – mondta a karmester.

A színpadra lépett Antal Ágota is, a produkció egyik megvalósítója és szervezője, Pető Zoltán felesége, aki felidézte férje emlékét, és köszönetet mondok azoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak az est megvalósításához. Ágnes továbbra is szeretettel és alázatos munkával élteti a művet.

Az est végén a közönség állótapssal köszönte meg mindazt a magasztos élményt, amit az előadás alatt megélt a költészet és a zene különleges találkozásával.

Befejezésül a művészek szívesen dedikálták a CD-t és az újonnan megjelent bakelitlemezt, mely egy megfogható emléktárgy, ám a QR-kód alkalmazásával bárki részese lehet a mű csodájának.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma