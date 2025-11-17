Győztek a görögök – diáknap a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium életének minden évben kiemelkedő eseménye a diáknap, mely elsősorban az elsősök bemutatkozása és avatása miatt emlékezetes. Az új elsősök lényegében ekkortól válnak a gimi teljes jogú diákjaivá, egy nyitott, mozgalmas, sokszínű és befogadó közösség részeivé.

Az idei diáknapra november 14-én került sor. Az igazgató úr idén is nagyszerű és meggyőző alakítással játszotta el, hogy a várt eseményt váratlan okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen lefújni. Ám hirtelen álarcos banditák támadtak rá, és miután elrabolták, elhárult a diáknap felszámolásának minden akadálya, a diákok átvették a hatalmat.

A lelkes diákok végigvonultak a Klapka téren, osztályaik indulóit énekelték és zászlóikat lengették. Az elsősök lenyűgöző tematikus programot állítottak össze.

A téma az ősi kultúrák világa volt, ezek közül a letűnt világok közül kapott minden osztály egyet: vikingek, görögök, rómaiak, indiaiak, egyiptomiak, kínaiak elevenedtek meg a szemünk előtt.

A diákok táncműsorral szórakoztatták a többieket, melyet maguk koreografáltak meg, de más kreatív feladatokat is kaptak. Külön érdekesség, hogy videoklipet is kellett forgatniuk, s ezekre a produkciókra online lehetett szavazni, majd pedig nyilvánosan is levetítették a nem mindennapi alkotásokat.

Az első osztályok közötti versenyt az I. A osztály (a görögök csapata) nyerte. A rendezvényt tanár–diák focimeccs zárta.

A diáknap nemcsak az elsősöknek feledhetetlen élmény, hanem a gimnázium valamennyi diákjának, hiszen minden évben tartogat meglepetéseket és megerősít bennünket abban a tudatban, hogy érdemes ebbe a gimnáziumba járni.

Csehy Flóra/Felvidék.ma