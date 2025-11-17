Home Művelő Győztek a görögök – diáknap a Selye János Gimnáziumban
Művelő

Győztek a görögök – diáknap a Selye János Gimnáziumban

Csehy Flóra
Csehy Flóra
(Fotó: SJG)

A komáromi Selye János Gimnázium életének minden évben kiemelkedő eseménye a diáknap, mely elsősorban az elsősök bemutatkozása és avatása miatt emlékezetes. Az új elsősök lényegében ekkortól válnak a gimi teljes jogú diákjaivá, egy nyitott, mozgalmas, sokszínű és befogadó közösség részeivé.

Az idei diáknapra november 14-én került sor. Az igazgató úr idén is nagyszerű és meggyőző alakítással játszotta el, hogy a várt eseményt váratlan okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen lefújni. Ám hirtelen álarcos banditák támadtak rá, és miután elrabolták,  elhárult a diáknap felszámolásának minden akadálya, a diákok átvették a hatalmat.

(Fotó: SJG)

A lelkes diákok végigvonultak a Klapka téren, osztályaik indulóit énekelték és zászlóikat lengették. Az elsősök lenyűgöző tematikus programot állítottak össze.

A téma az ősi kultúrák világa volt, ezek közül a letűnt világok közül kapott minden osztály egyet: vikingek, görögök, rómaiak, indiaiak, egyiptomiak, kínaiak elevenedtek meg a szemünk előtt.

A diákok táncműsorral szórakoztatták a többieket, melyet maguk koreografáltak meg, de más kreatív feladatokat is kaptak. Külön érdekesség, hogy videoklipet is kellett forgatniuk, s ezekre a produkciókra online lehetett szavazni, majd pedig nyilvánosan is levetítették a nem mindennapi alkotásokat.

(Fotó: SJG)

Az első osztályok közötti versenyt  az I. A osztály (a görögök csapata) nyerte. A rendezvényt tanár–diák focimeccs zárta.

A diáknap nemcsak az elsősöknek feledhetetlen élmény, hanem a gimnázium valamennyi diákjának, hiszen minden évben tartogat meglepetéseket és megerősít bennünket abban a tudatban, hogy érdemes ebbe a gimnáziumba járni.

(Fotó: SJG)

Csehy Flóra/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A nemzetközi diáknap alkalmából elismerésben részesültek az ipolysági...

Telt házas, kétnapos ünnep

XXV. Nemzetközti Magyar Fotóművészeti kiállítása a Reviczky Házban

Középpontban a népzene és a népdal

Pleva Péter világai

Szombathelyiek Modenában

A Felvidéken is átadták az első külhoni pedagógusigazolványt

„Széchenyi járt itt és honán merengett”

Botrány, csillogás, dráma – Jókai magánélete

„Nem lehet elégszer megköszönni önöknek”

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma