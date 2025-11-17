Magyar szentjeink, boldogjaink és vértanúink tisztelete Léván

November 16-án, „A magyar szentek és boldogok emléknapja” november 13-i ünnepe utáni vasárnapon a lévai Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban az aznapi szentmisén magyar szentjeinkről, boldogjainkról és vértanúinkról emlékeztek meg a helyi magyar hívek.

Az ünnepre készülve szentmise előtt a Lévai Szent László Kör tagjai a miseasztalra helyezték a Szent István és Szent László csontereklyéit tartalmazó ereklyetartót. Továbbá a miseasztal elejét a krakkói Isteni Irgalmasság bazilika magyar kápolnája számtalan magyar szentjét ábrázoló mozaikképeinek fényképével díszítették, valamint a szentmisére érkező híveket a templom padjaiban egy magyar szenteket, boldogokat és vértanúkat dicsőítő 23 versszakos ének szövege várta.

Péter Ottó, a lévai magyar hívek lelkiatyja szentbeszédében az aznapi evangéliumi részlethez (Lk 21,5-19) kapcsolódva többek között

méltatta első magyar szent királyainkat, akiknek életszentsége a kezdetekben nagyban hozzájárult a hazai keresztény egyház megszilárdulásához. Ugyanakkor példának állította a vészterhes idők magyar boldogjait is,

így Salkaházi Sárát, aki tudatosa vállalta a veszélyt zsidó honfitársai mentésével, vagy Brenner Jánost, aki félelmet nem ismerve az éjszaka is elindult, hogy kiszolgáltassa az Oltáriszentséget.

Az ő életük is bizonyítja, hogyan lehet Krisztus mellett maradni, mikor minden összeomlani látszik. Ottó atya felhívta a figyelmet a evangélium részlet legszebb részére: „De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” Mert Isten mindent lát, mindent tud, minden küzdelmünket értékeli, s a hűség nem vész el.

Továbbá kifejtette, hogy ezzel az evangéliumi részlettel Jézus nem félelmet akar kelteni, hanem ébredésre hív, hogy ne csupán a külsőt, a mulandót nézzük, hanem vessük bizalmunkat abba is, ami örök.

A világ változik, néha viharos gyorsasággal is, de Krisztus örök, s aki Ő reá épít, annak lelke biztos helyen van.

„Kérjük a kegyelmet, hogy magyar szentjeinkhez és boldogjainkhoz hasonlóan, mi is legyünk állhatatosak, hűségesek, Jézushoz ragaszkodó emberek, s különösen a fiatalok szíve tele legyen bátorsággal, reménnyel és igaz szeretettel” – zárta tartalmas szentbeszédét Ottó atya.

A szentmise végén az ünnepélyes áldás után Justin Péter ministránsunk fehér kesztyűben vette kézbe az ereklyéket, melyet elsőként Ottó atya érintett meg. Majd a gyerekek és felnőttek hosszú sorban várták, hogy az ereklyéjéhez járulhassanak, s annak megérintésével Szent István és Szent László királyaink szent erejében részesülhessenek.

Az ereklyeérintgetés alatt templomi kórusunk vezetésével a kiosztott éneklapok alapján a hívek magyar szentjeinket, boldogjainkat és vértanúinkat dicsőítő énekétől zengett a lévai plébániatemplom.

Akik aznap részesei voltak az ünnepi szentmisének lélekben megerősödve tértek haza otthonaikba, s ezzel a lelki többleterővel vághatnak neki a következő időszak napi kihívásainak.

Müller Péter/Felvidék.ma