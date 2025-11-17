Újabb családhoz érkezett meg a közösség vándorbölcsője

Tornagörgőn meghitt hangulatú istentisztelet keretében adták át a felvidéki vándorbölcsők egyikét Tóth Damiánnak és családjának. A kézzel készített bölcső ajándékokkal megtöltve érkezett, hogy kifejezze a közösség összetartozását, támogatását és az újszülöttek iránti szeretetét.

Nt. Nagy Enikő, a tornagörgői gyülekezet lelkipásztora igehirdetésében az erőről és a gyógyulás erejéről szólt.

„Mert sokféle bénultság lehet a mi életünkben is, amikor nem tudunk elindulni, felállni, az első vagy a következő lépést megtenni. Nem tudunk elindulni Isten útján és azzá lenni, akinek Ő teremtett. Mert megbénítanak a veszteségeink, a sebek, amiket kaptunk, vagy a másoktól való félelem, a világnak való megfelelési vágy” – hangzott el.

A most átadott bölcső immár harmadik tulajdonosához került.

Ez a ringóágy a magyar kormány támogatásával a magyar ajkú újszülötteket szolgálja a református egyház közvetítésével.

Egyszerre jelképezi a múlt hagyományait, a jelen összefogását és a jövő reményét, hiszen minden gyermek, aki benne pihen, a közösség értékes tagjává válik.

A szülők örömmel és meghatódva vették át az ajándékokat, megköszönve a figyelmet, a gondoskodást és a jókívánságokat. Ígéretet tettek arra, hogy a vándorbölcső hagyományát tisztelettel ápolják, és amikor eljön az ideje, továbbadják a következő családnak.

A rendezvényen tájékoztatást adtak a Köldökzsinór-programról, valamint átadásra került a Rákóczi Szövetség Első könyvem című babanaplója is. Az esemény a felvidéki családok megerősítését és a nemzeti összetartozás elmélyítését szolgálja.

A vándorbölcső ismét útnak indult – új élettörténet, új kezdet és új reménység kíséri tovább.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma