Megkezdődött a Lévai Szent László Kör XII. karácsonyi adománygyűjtése

A Lévai Szent László Kör a tavalyihoz hasonlóan idén már tizenkettedik alkalommal hirdette meg karácsonyi adománygyűjtését rászoruló családok részére.

A lévai Szent Mihály-plébániatemplomban a 8:30 órai kezdetű vasárnap délelőtti magyar nyelvű szentmisék előtt és után gyűjtenek tartós élelmiszert, játékokat és könyveket Léva és vidéke rászoruló gyermekes családjai, valamint nehéz helyzetben levő szépkorúak részére.

Advent első vasárnapján, november 30-án, már a gyűjtés első napján is szívet melengető volt látni, ahogy megrakott táskákban hozták a kedves hívek az adományokat és tették a nagy utazótáskákba, illetve többen a templom előtti parkolóban helyezték el az adományokat a kör vezetőségi tagjainak autóiba. Emellett többen voltak, akik a pénzbeli adományok mellett döntöttek.

A gyűjtés további időpontjai: december 7 és december 14.

Ezt követően a kör tagjai összegzik az adományokat, majd azokat a tavalyihoz hasonlóan Léva és vidéke rászoruló családjai között, a családok gyermekeinek számarányában osztják szét, illetve a nehéz sorsú szépkorúaknak szállítják házhoz.

A Lévai Szent László Kör ezúton is hálás szívvel köszöni minden nemes lelkű adakozónak a bőséges adományokat. Ez a közös adománygyűjtés a cselekvő szeretetben emlékezetesen erősíti meg hitbéli összetartozásukat. A kör tagjai és az adakozók így próbálják szebbé és tartalmasabbá tenni mások és saját karácsonyukat.

A Lévai Szent László Kör tagjai egyéni és közös imáikban Isten bőséges áldását kérik minden adakozóra.

Müller Péter/Felvidék.ma