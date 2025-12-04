Országszerte köd várható, északon helyenként jegesedésre kell számítani

Ködre kell számítani országszerte, 50–200 méterre csökkenhet a látótávolság. Egyes északi járásokban jegesedésre kell számítani – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ), és elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki.

„A csökkent látótávolság potenciális veszélyt jelent a közlekedésben” – figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A figyelmeztetés egyelőre 17 órától pénteken (december 5.) 10 óráig érvényes.

Az Alsókubini, a Liptószentmiklósi, a Námesztói, a Rózsahegyi, a Turdossini, a Csacai és a Poprádi járásában kell jegesedésre számítani. A figyelmeztetés egyelőre 22 órától pénteken 10-ig érvényes.

TASR/Felvidék.ma