A déli féltekén elő magyar fiatalok érkeznek a Rákóczi Szövetség adventi Diaszpóra Programjára

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Ötven magyar származású fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség adventi Diaszpóra Programjára december 8. és 16. között. A fiatalok elsősorban a Föld déli féltekéjéről, Argentínából, Brazíliából, Uruguayból, Ausztráliából és Új-Zélandról érkeznek, valamint lesznek köztük spanyolországi magyar diaszpórát képviselő diákok is.

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja 2016 óta fogad a világ számos pontjáról olyan 10 és 25 év közötti fiatalokat, akik a nagyvilág különböző országainak magyar diaszpóraszervezeteiben aktív szerepet vállalnak. Idén mintegy 650 diaszpórában élő magyar fiatalt fogadtak a Rákóczi Szövetség táborai 27 országból.

Az adventi programra érkező fiatalok programja összeállításának az volt a legfontosabb szempontja,

hogy betekintést nyújtson a Kárpát-medencében élő magyarság életébe és erősítse a résztvevő fiatalok kötődését a magyar nyelvhez és kultúrához.

A résztvevő, zömmel középiskolás korú fiatalok a budapesti programok és látványosságok mellett ellátogatnak a Zemplénbe, ahol a vidéki hagyományokkal ismerkedhetnek, de módjuk lesz eltölteni egy-egy délelőttöt a Sárospataki Református Gimnáziumban, illetve az egri Esterházy Károly Katolikus Egyetemen is.

A Diaszpóra Program 2016 óta a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére a Magyar Kormány támogatásával valósulhat meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

