Felvidéki gyökerű díjazottja is van a közmédia legrangosabb szakmai díjának

A Duna Médiaszolgáltató által alapított díjak célja elismerni mindazokat, akik kimagasló értéket képviselő alkotómunkájukkal tevékenyen hozzájárulnak ahhoz, hogy a közmédia betöltse nemzeti és kulturális küldetését. A rangos szakmai elismeréseket tíz kategóriában osztották ki december 11-én a Közszolgálati média díjátadó gálán a Budapest Music Centerben. Az ünnepségen köszöntőt mondott Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.

A külhoni magyarságért végzett áldozatos és értékteremtő szakmai munkája, valamint a magyar nyelv ápolásáért végzett erőfeszítése elismeréseként a Duna-díjat Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke vehette át. Az 1990-es évek elején az egyik kezdeményezője volt a beregszászi főiskola létrehozásának, amely később önállósult és 2001-ben állami akkreditációt kapott.

Orosz Ildikó neve intézményteremtőként összeforrt a kárpátaljai magyar iskolaüggyel és az egyetemes magyar oktatás- és nevelésüggyel.

A díjazott életcélja, hogy megtartsa és fejlessze az egyetemet, és mindazon kárpátaljai magyar intézményeket, amelyekben a végzett diákok dolgozhatnak, emellett folyamatosan törekszik a kárpátaljai magyarok közösségének erősítésére.

A Karinthy-gyűrűt Mikó István érdemes és kiváló művész vehette át. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója kiemelte, hogy a Jászai Mari-díjas művész rendkívül sokoldalú alkotó: színész, rendező, színházalapító és igazgató, megszámlálhatatlan kabaréjelenet mulatságos szereplője, az igényes szórakoztatás példaképe. Emellett dalszerző és számos hangszeren muzsikál, és kedvenc mesefiguráink általa, illetve hangja által váltak még szerethetőbbé. A hazai animáció generációkat összekötő rajzfilmalakjainak kölcsönözte hangját, mint a Macskafogó Lusta Dickje vagy A nagy ho-ho-horgász főkukaca. Mikó István a Csukás Meserádió egyik kedvenc műsorvezetője is – tette hozzá a vezérigazgató.

A Sára–Csoóri-életműdíjat Korniss Péter fotográfus, a Nemzet Művésze, a Kossuth-, Balázs Béla-, Prima Primissima, és Magyar Művészetért díjas, valamint Pulitzer-emlékdíjas érdemes művész vette át. Kiállításai a világ számos pontján – hazánkban, határon- és tengeren túl – járultak hozzá a magyar kultúra ismertségéhez és elismertségéhez. Idén a Duna Napok keretében nyílt kiállítása Torockón. A Táncok, bálok, táncházak című kiállítás képein a 60-as, 70-es évek erdélyi táncainak hangulata elevenedett meg. Az életműdíjjal a Duna Televízió két meghatározó alakjának állít emléket a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.: a kétszeres Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező Sára Sándornak, és a kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas költő, esszé- és prózaíró Csoóri Sándornak.

Az ismeretterjesztés területén végzett kiváló munka elismeréseként járó Tőkéczki László-díjban Róka Ildikó és Móczár István, a Dunán és a Duna World csatornán látható Ízőrzők című sorozat készítői részesültek. A magyar televíziózás legendás párosa mintegy negyven éve dolgozik együtt.

A 2007-ben indult értékteremtő és értékmentő országjáró műsor a magyar kulinária sokszínűségét mutatja be, különös tekintettel a régi konyhák házias ízeire, a helyi alapanyagokból készülő ételekre.

Gasztronómiai barangolásuk a közösségeket összetartó és a hagyományokat megőrző „kovászemberekké” teszi őket. A díjjal a Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Duna Televízió alapító kurátora, valamint a közmédia számos műsorának házigazdája és közreműködője előtt tisztelegnek.

A Herczeg Ferenc-díjat Németh Miklós Attila vehette át. A közszolgálati média nézői és hallgatói a ’80-as évektől számos rádiós és televíziós műsorban találkozhattak vele. A többi közt a konzervatív értékrendet évtizedek óta képviselő Vasárnapi újság felelős szerkesztője volt. Nyugdíjba vonulásáig a Duna Médiaszolgáltató munkatársaként a rádió híreinek, hírműsorainak tartalmi felelőseként végzett kiemelkedő szakmai tevékenységet. A díjjal a kiváló magyar író, újságíró, az Új Idők irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Figyelő című lap szerkesztő-újságírója, a Petőfi Társaság elnöke előtt tiszteleg az alapító.

A Magyar Rádió egykori zenei igazgatója, a Zeneakadémia hajdani főigazgatója, a Corvin-lánccal és Kossuth-díjjal kitüntetett zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus emlékére alapított Dohnányi Ernő-díjat Devich Mártonnak ítélték oda. A Prima Primissima díjas Bartók Rádió „lelke” immár tíz éve a rádió csatornaigazgatója. Amellett, hogy a klasszikus zenével sikerült a fiatalabb generációt is megszólítani, a legnagyobb eredményének tartja, hogy a munkatársakból egy igazi csapat, valódi közösség kovácsolódott. Több világhírű nagyzenekar – közte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara – munkáját segítette. 2023 januárjában Lajtha László-díjjal is elismerték a kulturális tevékenységét.

A Wacha Imre-díjjal a Kazinczy-díjas televíziós bemondót, műsorvezetőt, előadóművészt, Kovács P. Józsefet tüntették ki. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, Kazinczy-díjjal, valamint MTV-életműdíjjal elismert televíziós bemondó irodalomtanára, Szabó Magda nagy szerepet játszott abban, hogy művészi pályára lépett. 1962-ben került a televízióhoz: számtalan gálaműsor, ünnepi hangverseny, vetélkedő konferansziéja, portréinterjúk riportere és irodalmi műsorok előadója volt. Évtizedekig láthatták a Híradó hírolvasó bemondójaként. A szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerés a több mint 50 évig a rádiós és televíziós munkatársakat oktató beszédtanárnak, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével és Arany Kazinczy-díjjal kitüntetett MTV-életműdíjas nyelvésznek, Wacha Imrének állít emléket.

A magyar nemzeti hírügynökség alapítója, az MTI kiemelkedő szerkesztője és parlamenti tudósítója előtt tisztelgő Egyesy Géza-díjat Lánczi Ágnes vehette át.

A felvidéki gyökerekkel rendelkező díjazott 18 éve a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztője, riportere, műsorvezetője.

A Határok nélkül című műsor szerkesztőségének vezetője az embert próbáló időkben is mindig képes úgy bemutatni a határon túli magyar élet történéseit, hogy erősítse a fogyatkozó közösségek hitét, erőt adva nekik a kapaszkodáshoz. A műsoron belül a Kárpát-medence épített és természeti értékeit bemutató rovatot hozott létre. Mindemellett az utánpótlás-nevelésben is maradandót alkotott, mentorként határtalan türelemmel segítette és segíti ma is a fiatal újságírók kibontakozását.

Az MTVA 2021-ben elhunyt hírigazgató-helyettese emlékére alapított Gyukity István-díjat Beregnyei Miklós vehette át. Az MTVA Hírigazgatóságának hírterületi vezető szerkesztője évtizedek óta meghatározó alakja a híradózásnak. A díjazott számára a műfaj felelősséget jelent, munkáját teljes odaadással és alázattal végzi, támaszt és biztos pontot jelentve kollégáinak.

A sportújságírók díját, a közmédia életműdíjas főmunkatársának, legendás sportriporterének emléket állító Knézy Jenő-díjat Székely Dávid, az idén 10 éves M4 Sport csatornaigazgatója vehette át. Az M4 Sport mindennapjaiban nemcsak vezetőként, de műsorvezetőként és kommentátorként is helytáll – széles sportági palettával a kerékpártól és az alpesi-sítől, a kajak-kenun, és az atlétikán át a futballig. Elhivatottsága, szakmai igényessége és közszolgálati szemlélete mellett szívügye a tehetséggondozás: kiemelt szerepet vállal a fiatal sportújságírók és kommentátorok mentorálásában, aktívan építve a szakma utánpótlását.

A Közszolgálati média díjátadó gáláját a nézők az M5 kulturális csatornán láthatják december 19-én 21 órától.

