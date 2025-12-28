„Múlt nélkül nincs jövő” – történelmi emléktúra

A Szent László hadosztály alakulatai 1944 decemberében érkeztek az Ipoly és Garam térségébe. A hatalmas szovjet túlerővel szemben hősiesen védekezve fedezték a német visszavonulást, aminek következtében a hadosztály jelentős része megsemmisült.

E hőstett emlékére ez év utolsó hetében tizenkettedik alkalommal került megszervezésre a Szent László Hadosztály Emléktúra a Felvidékről indulva. A túra szervezése Magyarországról indult Orbán Imre kezdeményezésére több mint tizenöt évvel ezelőtt.

Mint a párkányi katonai hagyományőrzőtől Mikus Attilától megtudtuk, az Ipoly- Duna összefolyásánál Helembán Méri Lajos kezdeményezésére csatlakoztak, a túraszervezőkhöz vagy tizenkét éve. Három éve újra bővült a túrakedvelők tábora Mikus Attila csapatával. S az idén már a csaknem százötven fős különböző korosztályú túrázókhoz jöttek hagyományőrzők Pozsonyból, Nagyváradról, Erdélyből is.

A közös kiindulópont a helembai templom előtti emlékmű volt, mely a Szent László Hadosztályban harcolt II. világháborúban elesett katonák emlékét őrzi.

A megemlékezés gyertyagyújtással, koszorúzással kezdődött. Majd útra keltek a kb. tizenhárom kilométeres útszakaszra, megállva, tisztelegve egy -egy emlékjelnél.

A Szent László emléktúra a Dömösi-hegyekben a 2. világháborús Szent László Hadosztály nyomvonalán vezet, Helemba környékéről indulva, érintve a bajtai, lelédi erdőket, lövészárkokat, a Kovácshegyet, és Kovácspatakon ér véget, megemlékezve a katonák küzdelmeiről a Duna és a hegyek között, egy történelmi és természetjáró túra a Dömösi-hegység vadregényes tájain.

Mint élményeikről beszámolva olvashatjuk:„ezúttal egy igazán látványos és hangos csatajelenettel is megörvendeztettek bennünket a katonák. A terepet „elesett” katonák borították – akik aztán természetesen „feltámadtak”, és tovább kísértek minket a túra során. Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Megálltunk a Királyszékénél, majd az Ipoly menedékháznál a katonák vendégeltek meg bennünket. Ritkán esik olyan jól a zsíros kenyér és a forró tea, mint egy ilyen nap végén”

Az emlékművet a Szent László hadosztály hősi halottainak emlékére, 2014. június 28-án avatták, amelyet a Pamaneum Polgári Társulás és a Történelmi Szent György Lovagrend állíttatott az 1944 decemberében Helembán és környékén hősi halált halt Szent László hadosztály katonái tiszteletére.

A megemlékezés és emléktúra célja, hogy tisztelegjenek a Magyar Királyi Honvédség ezen alakulatának hősi halottjai előtt.

Tiszteletre méltó, hogy ennyi hazai fiatal őrzi a katonai hagyományőrzők csapatával, s civilek csatlakozásával ezt a történelmi eseményt.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma