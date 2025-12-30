Home Kitekintő Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója
Kitekintő

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: rakocziszovetseg.org

Közel 300 kárpátaljai nagycsaládost fogad a Rákóczi Szövetség január 2-4. közötti hétvégén Sátoraljaújhelyen.

 A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseletében a Rákóczi Szövetség meghívására 300 gyermek és szülő érkezik a január 2. és 4. közötti hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba.

A hétvégi rendezvény legfőbb célja, hogy

a gyermekeknek és a szülőknek kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból.

A hétvége programjában sport, kirándulás, színház, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.

A részletes program ITT található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Putyin kijelentette, hogy a harci érintkezési vonalak mentén...

Trump ismét telefonon egyeztetett Putyinnal a háború lezárásának...

Moszkva egyetért Donald Trumppal abban, hogy közel a...

Budapesten tartanak tüntetést a felvidéki magyarok szólásszabadságáért

Az amerikai elnök Kijevbe is kész elutazni, ha...

Trump szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások...

Szijjártó Péter: 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem...

XIV. Leó pápa: a családok képviselik a fényt...

„Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem...

Trump szerint Zelenszkij nem rendelkezik semmivel az ő...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma