Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Találkozója

Közel 300 kárpátaljai nagycsaládost fogad a Rákóczi Szövetség január 2-4. közötti hétvégén Sátoraljaújhelyen.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének képviseletében a Rákóczi Szövetség meghívására 300 gyermek és szülő érkezik a január 2. és 4. közötti hétvégén a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba.

A hétvégi rendezvény legfőbb célja, hogy

a gyermekeknek és a szülőknek kikapcsolódást, élményteli programokat és közösségi erőt adjon az együttlét, kilépve a háborúval sújtott hétköznapokból.

A hétvége programjában sport, kirándulás, színház, mentálhigiénés és hitéleti programok egyaránt szerepelnek.

A részletes program ITT található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma