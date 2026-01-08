Új életre kel az ajnácskői Ebeczky-kúria

Jelentős kulturális és turisztikai fejlesztés veszi kezdetét Ajnácskőn: a Besztercebányai Megyei Önkormányzat közel 2 millió eurós támogatást nyert el az Ebeczky-kúria felújítására a HUSK INTERREG határon átnyúló együttműködési program keretében.

A beruházást 2026. január 8-án helyszíni sajtótájékoztatón mutatták be, ahol elhangzott: a hosszú ideje kihasználatlan, klasszicista stílusú nemesi kúria megmenekül az enyészettől, és modern látogatóközpontként, valamint belépőkapuként szolgál majd Szlovákia egyetlen UNESCO-minősítésű geoparkjához, a Novohrad–Nógrád Geoparkhoz.

Sajtótájékoztatót tartott Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke, Skuczi Nándor, a Fidesz Nógrád Vármegyei Választmányának elnöke, Agócs Attila megyei képviselő Novohrad–Nógrád Geopark képviseletében és Rónay Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatója.

Korábbi INTERREG-projektek keretében a Bükk-vidék Geopark és a Novohrad–Nógrád Geopark már dolgoztak közösen határon átnyúló geoturisztikai együttműködésen (Geotop projekt). Ennek célja volt a két geopark közötti tanösvények, információs táblák és túraútvonalak kialakítása, szakmai tapasztalatcsere, közös kiadványok és turisztikai együttműködés erősítése.

A szakmai együttműködésük nemcsak szimbolikus, hanem konkrét fejlesztési és turisztikai kezdeményezéseken alapszik.

A Bükk-vidék Geopark partnersége fontos a magyar–szlovák geoturisztikai hálózat bővítésében, amelybe az Ebeczky-kúria fejlesztése is beilleszkedik.

A felújított épületben interaktív kiállítások kapnak helyet, amelyek a geopark vulkanikus tájának, geológiai különlegességeinek, történelmi és kulturális örökségének bemutatását szolgálják.

A látogatók regionális termékeket és tematikus ajándéktárgyakat vásárolhatnak, emellett gyermekek számára tervezett foglalkozások és programok is elérhetők lesznek.

A projekt nemcsak Ajnácskő, hanem az egész határ menti térség szempontjából kiemelt jelentőségű.

Az INTERREG-program keretében megvalósuló fejlesztések összértéke 3,9 millió euró, céljuk a fenntartható turizmus erősítése, az infrastruktúra fejlesztése és a térség nemzetközi láthatóságának növelése.

Az ajnácskői Ebeczky-kúria megújulásával a Novohrad–Nógrád Geopark új korszakba lép

A szlovákiai oldalon először jön létre önálló látogatóközpont, amelynek célja, hogy évente több ezer új látogatót vonzzon, miközben egyszerre szolgálja az örökségvédelmet, a regionális fejlődést és a magyar–szlovák együttműködést.

A projekt középpontjában az ajnácskői, a 19. század elején épült klasszicista Ebeczky-kúria áll, amely hosszú évek óta kihasználatlanul, az idő sodrásának kiszolgáltatva várja sorsa jobbra fordulását.

Az épületegyüttest 2024-ben Besztercebánya megye önkormányzata vásárolta meg, miután azt nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították, ezzel ismerve el történelmi és építészeti értékét.

A tervek szerint a felújítást követően így a kúria az UNESCO-listás Nógrád–Novohrad Geopark látogatóközpontjaként és kiemelt turisztikai célpontként működik majd.

Új lendületet adhat ez Ajnácskő és a környék turizmusának és kulturális életének.

Poprocký Ivan, Ajnácskő polgármestere közösségi oldalon tett nyilatkozatában hangsúlyozta, a január 8-i helyszíni sajtótájékoztatóval nemcsak bemutatták az Ebeczky-kúria megújításának terveit, hanem aláírták a partnerségi megállapodást is, amellyel hivatalosan is elindult a projekt megvalósítása.

„A felújítás egy nagyobb, négy elemből álló határon átnyúló fejlesztési csomag része, amelynek célja, hogy a Novohrad–Nógrád UNESCO Geopark egységes turisztikai desztinációként működjön. Ajnácskőn így nemcsak egy műemlék újul meg, hanem létrejön a geopark szlovákiai belépőkapuja is, ami hosszú távon a település és az egész térség fejlődését szolgálja” – nyilatkozta Poprocký Ivan.

