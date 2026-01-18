A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nagybalogon

A hagyományokhoz hűen a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete megtartotta Nagybalogon a málenkij robot áldozatainak emlékére szervezett megemlékezést, amelyre a helyi közösség, hozzátartozók, érdeklődők gyűltek össze.

Méltó módon idézzék fel a második világháborút követő elhurcolások tragédiáját, amikor ártatlan civilek ezreit hurcolták kényszermunkára a Szovjetunióba.

A megjelentek István Andrea, a Csemadok helyi elnöke köszöntötte. Szavalattal Németh Ajna, visszaemlékezéssel Vitárius Gyula emlékeztek. Megemlékező beszédet Koós István ny. pedagógus, a Nagybalogi tragédiák című könyv szerzője mondott.

Felidézte a 81 évvel ezelőtti eseményeket. Nagybalogról 1945. január 18- án 136 fiatalt hurcoltak el málenkij robotra, azaz kényszermunkára a Szovjetunió területére, pontosabban ukrán szénbányákba. 1949 decemberében, 5 kegyetlen év után értek haza az utolsó túlélők. Sajnos 19-en már nem térhettek vissza szeretteik közé.

A történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, különösen azoknak a szenvedéseknek a felidézése, amelyek évtizedeken át kimondatlanok maradtak.

A résztvevők főhajtással rótták le tiszteletüket az áldozatok előtt. Az emlékezés virágait a község, az egyházközség, a Rákóczi Szövetség és a Csemadok képviselői helyezték el. Az összejövetel a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma