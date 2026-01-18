Home Képriport A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nagybalogon
Képriport

A málenkij robot áldozataira emlékeztek Nagybalogon

Pósa Homoly Erzsó
Pósa Homoly Erzsó

A hagyományokhoz hűen a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete megtartotta Nagybalogon a málenkij robot áldozatainak emlékére szervezett megemlékezést, amelyre a helyi közösség, hozzátartozók, érdeklődők gyűltek össze.

Méltó módon idézzék fel a második világháborút követő elhurcolások tragédiáját, amikor ártatlan civilek ezreit hurcolták kényszermunkára a Szovjetunióba.

A megjelentek István Andrea, a Csemadok helyi elnöke köszöntötte. Szavalattal Németh Ajna, visszaemlékezéssel Vitárius Gyula emlékeztek. Megemlékező beszédet Koós István ny. pedagógus, a Nagybalogi tragédiák című könyv szerzője mondott.

Felidézte a 81 évvel ezelőtti eseményeket.  Nagybalogról 1945. január 18- án 136 fiatalt hurcoltak el málenkij robotra, azaz kényszermunkára a Szovjetunió területére, pontosabban ukrán szénbányákba. 1949 decemberében, 5 kegyetlen év után értek haza az utolsó túlélők. Sajnos 19-en már nem térhettek vissza szeretteik közé.

A történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, különösen azoknak a szenvedéseknek a felidézése, amelyek évtizedeken át kimondatlanok maradtak.

A résztvevők főhajtással rótták le tiszteletüket az áldozatok előtt. Az emlékezés virágait a község, az egyházközség, a Rákóczi Szövetség és a Csemadok képviselői helyezték el. Az összejövetel a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A szklabonyai Mikszáth-megemlékezés képeken

Kiállítás az Ipolysági Művészeti Alapiskola növendékeinek munkáiból

A Don-kanyar áldozataira emlékeztek Uzapanyiton és Nemesradnóton

Habemus Papam – két pápa előtt tiszteleg a...

Tisztelgés Duray Miklós emléke előtt Komáromban – képriport

A havas táj csodája képeken

Az öröklét őrei című kiállítás képekben

A Szent István-bazilika csodás beltere képeken

Ünnepi fényárban Budapest belvárosa

Decemberi barangolás a mesebeli Selmecbányán

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma