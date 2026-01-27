Fölényes győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott Románia ellen

Második csoportmérkőzésén nem hagyott kétséget fölénye felől a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon. Cseh Sándor együttese 28–3-ra kiütötte Romániát, és az olimpiai bajnok Spanyolország legyőzése után magabiztos játékkal erősítette meg első helyét a B csoportban.

Erős kezdés, gyors támadások

Kevesebb mint 24 órával a spanyolok elleni rangadó után ugrottak ismét medencébe a magyarok, ám a fáradtságnak nyoma sem volt. A csapatkapitány Keszthelyi Rita pihenőt kapott, ennek ellenére már az első percekben egyértelművé vált a különbség a két együttes között.

Faragó Kamilla kezdte meg a gólgyártást, majd Hajdú Kata és az Eb-újonc Aubéli Tekla is gyorsan betalált. Leimeter Dóra harmadik próbálkozása is utat talált a kapuba, a negyed végén pedig Golopencza Szonja büntetőt hárított, miközben Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa és Varró Eszter is eredményes volt.

Tízenhárom gólos különbség már a második negyedben

A folytatásban sem változott a játék képe. Faragó Kamilla és Hajdú Kata tovább növelte az előnyt, majd egy román találat után Vályi Vanda is feliratkozott a gólszerzők közé.

A félidőig újabb három magyar gól született, így 14–1-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

Fegyelmezett játék, újabb gólzápor

A harmadik negyed elején ismét Faragó volt eredményes, majd Vályi, Tiba Panna, Hajdú és Aubéli is betalált.

A magyar válogatott a nagy különbség ellenére végig koncentrált maradt, és 20–1-re növelte előnyét a záró nyolc perc előtt.

Keretes szerkezet, 28 gól a végére

Az utolsó negyedben Tiba Panna és Szilágyi Dorottya is eredményes volt, majd Leimeter Dóra és a visszatérő Faragó Kamilla növelte tovább a különbséget.

Rybanska Natasa bombája és Hajdú Kata újabb gólja után végül Faragó állította be a 28–3-as végeredményt, hat találattal a mezőny legeredményesebb játékosaként.

A magyar válogatott hátralévő csoportmérkőzése:

B csoport

Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália

A magyar női válogatott Eb-kerete:

Kapusok:

Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:

Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),

Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),

Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),

Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),

Rybanska Natasa (Sabadell),

Varró Eszter (Berkeley)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma