Home Egyéb Fölényes győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott Románia ellen
Egyéb

Fölényes győzelmet aratott a magyar női vízilabda-válogatott Románia ellen

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: MVLSZ

Második csoportmérkőzésén nem hagyott kétséget fölénye felől a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon. Cseh Sándor együttese 28–3-ra kiütötte Romániát, és az olimpiai bajnok Spanyolország legyőzése után magabiztos játékkal erősítette meg első helyét a B csoportban.

Erős kezdés, gyors támadások

Kevesebb mint 24 órával a spanyolok elleni rangadó után ugrottak ismét medencébe a magyarok, ám a fáradtságnak nyoma sem volt. A csapatkapitány Keszthelyi Rita pihenőt kapott, ennek ellenére már az első percekben egyértelművé vált a különbség a két együttes között.

Faragó Kamilla kezdte meg a gólgyártást, majd Hajdú Kata és az Eb-újonc Aubéli Tekla is gyorsan betalált. Leimeter Dóra harmadik próbálkozása is utat talált a kapuba, a negyed végén pedig Golopencza Szonja büntetőt hárított, miközben Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa és Varró Eszter is eredményes volt.

Tízenhárom gólos különbség már a második negyedben

A folytatásban sem változott a játék képe. Faragó Kamilla és Hajdú Kata tovább növelte az előnyt, majd egy román találat után Vályi Vanda is feliratkozott a gólszerzők közé.

A félidőig újabb három magyar gól született, így 14–1-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

Fotó: MTI

Fegyelmezett játék, újabb gólzápor

A harmadik negyed elején ismét Faragó volt eredményes, majd Vályi, Tiba Panna, Hajdú és Aubéli is betalált.

A magyar válogatott a nagy különbség ellenére végig koncentrált maradt, és 20–1-re növelte előnyét a záró nyolc perc előtt.

Keretes szerkezet, 28 gól a végére

Az utolsó negyedben Tiba Panna és Szilágyi Dorottya is eredményes volt, majd Leimeter Dóra és a visszatérő Faragó Kamilla növelte tovább a különbséget.

Rybanska Natasa bombája és Hajdú Kata újabb gólja után végül Faragó állította be a 28–3-as végeredményt, hat találattal a mezőny legeredményesebb játékosaként.

Fotó: MTI

A magyar válogatott hátralévő csoportmérkőzése:

B csoport

  • Csütörtök, 16.30: Magyarország–Portugália

A magyar női válogatott Eb-kerete:

Kapusok:
Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)

Mezőnyjátékosok:
Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),
Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),
Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),
Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),
Rybanska Natasa (Sabadell),
Varró Eszter (Berkeley)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Parádés hajrával nyerte meg a nyitómérkőzést a magyar...

Rangadóval rajtol a női vízilabda Eb – a...

Ezüstérmes a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon

Küzdelmes mérkőzésen maradt alul Szlovénia ellen a magyar...

A magyar válogatott döntetlent játszott Svájccal

Döntős a magyar válogatott! Legyőztük Görögországot, jöhet az...

Egy góllal maradt alul, de végig kitartóan küzdött...

Megvan az elődöntő: a magyar válogatott ötméteresekkel győzte...

125 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség

Olaszország legyőzésével biztos középdöntős a magyar válogatott

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma