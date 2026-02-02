A Via Mariae Polgári Társulás évadnyitó találkozójára készülnek Kürtön

A Felvidéken tizenhárom éve működő Via Mariae Polgári Társulás 2026. február 8-án, vasárnap rendezendő közösségi napra hívja a Mária Út szervezőit, a Társulás támogatóit, szimpatizánsait, a zarándokokat és minden érdeklődőt Kürtre.

Helyszín: a kürti „Strekov 1075.” borászat.

A közösségi nap programja:

14:00 Köszöntő, beszámoló a Via Mariae terveiről

14:30 A Mária Út Európai Kulturális Útként való elismerésének folyamatáról – Szabó Tamás, a MUTKE elnöke

15:00 El Camino élménybeszámoló – Kovács Viktória, Kürt

15:30 Római zarándoklat kerékpáron – Farkas Zsolt atya, Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere és Hodek Zoltán

16:30 Hajnalvándor együttes koncertje – Mária-dalok

17:00 Agapé

A részvételi szándék jelzését 2026. február 7-én 12 óráig várják a viamariae@gmail.com e-mail címen.

„Életünk legnagyobb utazását nem a külvilágban, hanem a szívünkben tesszük. Egy emberöltőnyi vándorlás és felfedező rácsodálkozások végén lassan megismerjük önmagunkat”

– ezzel a gondolattal hív minden érdeklődőt a Via Mariae Polgári Társulás.

Bejárat a Fő utcai Packeta csomagautomata mellett.

Ajánlott parkolás: a templom körül és az üzletek előtt.

BK/Felvidék.ma