Ismét a határon túli magyarok ellen heccel a DK

Gyurcsánnyal vagy (látszólag) anélkül: a DK továbbra is ugyanaz a nemzetellenes hordalék, ami mindig is volt. A kampányvonat ugyanis menetrend szerint befutott: ha választások, akkor határon túli magyarok elleni heccelés.

A DK sajtótótájékoztatóján Rónai Sándor alelnök jelentette be, hogy aláírásokat gyűjtenek rendkívüli parlamenti ülés összehívásához a határon túli magyarok szavazati jogának ügyében.

Az ok egyszerű: az NVI adatai szerint

már közel félmillió határon túli magyar regisztrált a 2026-os országgyűlési választásra.

Márpedig többségük – a DK megállapítása szerint is – döntően Fidesz szavazó, s ez így együtt természetesen már túl sok a “demokratikus” koalíciónak.

A rendkívüli parlamenti ülésen a pártoknak “színt kellene vallaniuk” a határon túli magyarok szavazatának ügyében. Pedig lényegében már mindenki színt vallott, kormány és ellenzék egyaránt, s nem bizony nem feledjük, nem soha, 2004. decemberét, mint ahogyan 2010. májusát sem.

Ami most innen nézve igazán „szép” a történetben, hogy lassan mindenki visszatalál a gyökereihez: a náci dekrétumokba ismét belészerelmesedett Fico és az örök gyurcsányista magyar “bal”oldal megint ugyanabból a magyargyűlölő kottából énekel…

