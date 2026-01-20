A Magyarság Háza programkínálata január 21-e és február 1-e között

2026 január–februárjában a Magyarság Háza Galériában sokszínű kulturális programsorozat várja az érdeklődőket.
Kerekasztal-beszélgetés a Kárpát-medence tehetségeiről, színházi-zenei est, filmklub, irodalmi könyvbemutató, szabadegyetemi előadás és gyermekeknek szóló zenés mesejáték is szerepel a kínálatban. Emellett megtekinthető a „Jövő nemzedéke a képzőművészetben” című kiállítás. A programkörhöz kapcsolódik a Krisztus-kiállítás Zsámbékon, amely 2026 március végéig látogatható.
TABUK NÉLKÜL
Tehetségek útja a Kárpát-medencében –
kerekasztal-beszélgetés a Magyarság Háza szervezésében
Időpont: 2026. január 21. (szerda), 18:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
MAGYARSÁG HÁZA TEÁTRUM
Az indiánok nem hagynak cserben minket… Történelemóra görbe tükörrel és fekete zongorával
Laczkó Vass Róbert színművész és Szép András zongoraművész (Erdély) szerzői- és előadóestje
Időpont: 2026. január 26. (hétfő), 19:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
MAGYARSÁG HÁZA FILMKLUB
Geofolk. Ablak a világ viseleteire és Nem szabad egyedül utazni
Pál Melinda (Erdély) és Nagy Emese (Felvidék) filmjei
Időpont: 2026. január 27. (kedd), 18:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
MAGYARSÁG HÁZA IRODALMI SZALON
Vajda György (Erdély): Keresztutakon
könyvbemutató
Időpont: 2026. január 28. (szerda), 18:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
MAGYARSÁG HÁZA SZABADEGYETEM
Amikor a lélek szenved, a test jelez
Dr. Gyelník Teodor (Felvidék) előadása
Időpont: 2026. január 29. (csütörtök), 18:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
MAGYARSÁG HÁZA MESEDÉLELŐTT
Közlekedj okosan!
Gál Natália és Ferenci Attila (Kárpátalja) zenés mesejátéka
Időpont: 2026. február 1. (vasárnap), 11:00
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
JÖVŐ NEMZEDÉKE A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN
Nyitvatartás:
Hétfőtől csütörtökig: 15:00-18:00
A kiállítás pénteken, szombaton és vasárnap előzetesen egyeztetett időpontokban látogatható.
Helyszín: Magyarság Háza Galéria, 1051 Budapest, Nádor utca 17. >>>
Krisztus-kiállítás
Helyszín: Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont – 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
Nyitvatartás: 2025. december 19. és 2026. március 31. között iskolai munkanapokon 8-19 óráig. >>>
