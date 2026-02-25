Emlékezés az áldozatokra

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján a közszolgálati tévé- és rádiócsatornákon átfogó, tematikus műsorfolyammal idézik fel a 20. századi diktatúrák magyar áldozatainak történetét. A filmválogatás mellett személyes visszaemlékezéseken és történelmi elemzéseken át a dramatizált sorozatokig számos műsor segíti az emlékezést és a történelmi tudat elmélyítését.

A Duna teljes napi műsorstruktúrájába beemeli az emléknap témáját. A Család-barát és a Családi kör magazinműsorok, valamint az Agytorna című vetélkedő is reflektál a korszak történelmi vonatkozásaira. 12:50-től a Szabadság tér ’56 – Szilánkok a forradalomból című műsorban Börzsöny Ferenc, a Magyar Rádió Kazinczy-díjas főbemondója idézi fel emlékeit az 1956-os forradalomról. Az esti sávban 20:40-kor a Mindennapi is a kommunizmus áldozataira emlékezik, majd ismét a Szabadság tér ’56 jelentkezik, ezúttal Dénes János volt országgyűlési képviselő visszaemlékezéseivel. A nap zárásaként 23 órakor az Agapé című műsor kerekasztal-beszélgetése vizsgálja, miként él tovább a diktatúra emlékezete a családokban, milyen szerepet játszott az egyház ellehetetlenítése a hatalomgyakorlásban, és mennyiben akadályozza a múlt feldolgozását a szégyen vagy az elhallgatás. Vágvölgyi Gergely vendégei között Navratil Andrea népdalénekes, Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, Reisz Pál ferences szerzetes és Soós Viktor Attila történész osztják meg gondolataikat.

A Duna World csatorna műsorkínálata elsősorban a Gulág és a Gupvi rendszerére fókuszál. 7:40-kor megemlékező összeállítás látható A kommunizmus és a Gulág áldozatainak emlékére címmel, majd 9:05-kor a Magyar krónika – Gulág, Gupvi első része mutatja be a Szovjetunióba hurcolt magyarok történetét. 9:35-től az M5 História – A kommunizmus öröksége című adása történelmi elemzést kínál a rendszer társadalmi hatásairól. 21:35-kor az Elveszett idők című, a közmédia saját gyártású sorozatának egyik kapcsolódó epizódja látható, majd 23:15-kor az M5 História – ’56/70 – A kommunizmus bűnei című epizódja a diktatúra megtorlásait tárja fel.

Az M5 kulturális csatorna egész napos tematikus blokkal készül. 9:05-kor az Elveszett idők első része indítja a sort, majd 10:25-kor A kommunizmus és Kovács Béla emlékezete című összeállítás látható. 14 órakor portréműsor mutatja be Menczer Gusztáv atléta és medikus életútját, aki 1945 és 1953 között politikai rab volt a Gulágon, majd 1989-ben alapítója és haláláig elnöke lett a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének. 14:55-kor a Nők a Gulágon című rövidfilm a női sorsokra irányítja a figyelmet, 15 órakor az Elveszett idők harmadik része folytatja a múltidézést, ezt követően pedig a Kényszermunkatáborok Magyarországon című műsor vizsgálja a hazai internálótáborok rendszerét. 17:20-kor a Levél a távolból című összeállítás Majdán Ferencné 3 év 3 órában című, a málenkij robotról szóló kötetéből közöl részletet, 17:55-kor pedig a Mi magunk sorozat Gulág – gupvi – a szovjet kényszermunka-táborok világa című epizódja látható. 20 órakor az Ez itt a kérdés tematikus adása, 21 órakor a Rejtélyes XX. század várja a nézőket.

Az M2 Petőfi TV esti élő műsora, az Esti Kornél is az emléknap szellemiségéhez igazodik, a fiatalabb generációk számára is értelmezhető módon közelítve a diktatúra történetéhez és örökségéhez.

A Kossuth Rádió már február 23-tól megkezdte a tematikus műsorfolyamot. Az emléknapon, február 25-én a Hajnal-táj és a Jó reggelt, Magyarország! adása indítja a napot, majd a Délelőtt az otthon őrzött emlékek – levelek, naplók, fényképek – történeti feltárásának lehetőségeit járja körül, levéltári szakértő bevonásával. A Hely a fővárosi Ménesi útra látogat, a Somlay-villa történetét bemutatva, ahol a Kossuth-díjas színész, Somlay Artúr élt, és amely a Rákosi-diktatúra tragikus következményeinek egyik megrendítő példája. A Vendég a háznál a Nemzeti Emlékezet Bizottságának oktatási programját mutatja be, amely a 60-as évekbeli vallásüldözést teszi átélhetővé a diákok számára. A délutáni Rádiószínházban Darvas Iván Lábjegyzetek című műve hallható, a Kalendárium az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkáját és a Terror Háza kapcsolódó programjait ismerteti. A Jó napot, Magyarország! a hallgatókat kérdezi arról, miként lehet a Z-generációnak érthetően átadni a diktatúra tapasztalatait és a „csengőfrász” jelentését. Este a Nagyok című műsorban Zinner Tibor történész szólal meg, a Vers napról napra Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című költeményéből közöl részletet, az Egyszer volt… vendége Kerényi Lajos atya lesz, majd a késő esti Rádiószínház Lőrincz György Besúgó voltam, szívem című darabjával jelentkezik. A nap folyamán többször megszólalnak a zalaegerszegi Mindszentyneumba látogató diákok is, rövid reflexióikkal kapcsolódva az emléknap szelleméhez.

A Bartók Rádió is csatlakozik az emléknapi műsorfolyamhoz. Február 25-én a Muzsikáló reggel, délelőtt és délután adásaiban rövid összeállításokat hallhatnak, amelyekben neves muzsikusok és legendás rádiósok idézik fel személyes emlékeiket a diktatúra éveiből.

A Nemzeti Sportrádió az emléknapi műsorfolyam részeként a Sportreggel és a Hazafutás adásaiban példázza a diktatúra sportéletre gyakorolt hatását. Felidézik azt az 1958. június 17-i, svédországi világbajnoki mérkőzést is, amelyen a magyar válogatott 2:1-re kikapott Walestől – egy nappal Nagy Imre kivégzése után, amikor a nemzeti tragédia árnyéka a pályán is érezhető volt. Megemlékeznek Szűcs Sándor kivégzett válogatott labdarúgóról, Grosics Gyula meghurcoltatásáról, valamint az 1984-es, politikai okból bojkottált nyári olimpia következményeiről is.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – tematikus műsorok február 25-én a közmédia csatornáin.

MTVA/Felvidék.ma