Felvidéki Férfikör indul Érsekújváron – közösségi kezdeményezés férfiaknak

Új közösségi kezdeményezés indul a felvidéki férfiak számára: márciusban Érsekújváron elindul a Felvidéki Férfikör, amely heti rendszerességgel kínál lehetőséget beszélgetésre és közös gondolkodásra a férfiakat érintő kérdésekről. A szervezők célja, hogy olyan biztonságos és elfogadó közösségi teret hozzanak létre, ahol a résztvevők nyíltan megoszthatják tapasztalataikat, dilemmáikat és élethelyzeteiket.

A kezdeményezésről szóló felhívásban a szervezők kiemelik: a program újdonságnak számít a Felvidéken, ezért arra kérik az érdeklődőket, hogy minél szélesebb körben osszák meg a hírt. Mint írják, a férfikört a SIK polgári társulás és az Érsekújvári Lovagrend csapata közösen indítja el.

A felhívás szerint a találkozók célja, hogy a résztvevők egymás között beszélgethessenek olyan kérdésekről, amelyekkel a mai modern világban sok férfi szembesül.

„Egy jól működő férfikör légköre alapjaiban tér el egy klasszikus ‘kocsmai’ beszélgetéstől”

– fogalmaznak a szervezők, hangsúlyozva, hogy a körben egy biztonságos és elfogadó közeg alakulhat ki, ahol a résztvevők őszintén beszélhetnek félelmeikről, kudarcaikról vagy bizonytalanságaikról is.

A szervezők szerint

a beszélgetések során többek között olyan témák kerülhetnek előtérbe, mint a férfiszerepek a modern világban, az apaság és a családi minták, a párkapcsolatok és az intimitás kérdései, a hivatás és az anyagi biztonság, valamint az érzelmek megélése és a lelki egészség.

A felhívásban azt is kiemelik, hogy az első időszak egyfajta alapozás lesz: az első „öt plusz egy” alkalom során a résztvevők közösen alakíthatják ki a későbbi működés formáját, a témákat és a beszélgetések irányát. Mint írják, nem passzív részvételre hívják az érdeklődőket, hanem közös munkára, amelynek alapja a bizalom és a folyamatosság.

A találkozók különlegessége, hogy minden alkalomra ismert és elismert férfiakat hívnak meg beszélgetőpartnerként.

A szervezők megfogalmazása szerint

ezek az alkalmak nem előadások lesznek, hanem „férfibeszélgetések” és „férfitörténetek”, amelyekben a meghívott vendégek saját életútjukon keresztül beszélnek tapasztalataikról, döntéseikről vagy éppen a kudarcokból levont tanulságokról.

A Felvidéki Férfikör elsősorban azoknak szól, akik szeretnének egy élő férfiközösség részévé válni, fontos számukra a hitelesség és a bizalmi légkör, valamint úgy érzik, ideje kilépni a gondok és terhek egyedüli hordozásából – áll a felhívásban.

A találkozók márciusban minden szerdán zajlanak, egy további alkalomra pedig április első szerdáján kerül sor. A helyszín Érsekújvár térsége lesz, a pontos helyszínt a jelentkezés után közlik a résztvevőkkel.

A részvétel ingyenes, ugyanakkor jelentkezéshez kötött, mivel a létszám korlátozott. Jelentkezni privát üzenetben a Facebookon vagy a Messengeren, a takacs.attila.1972@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0905 734 482 telefonszámon lehet. A szervezők tájékoztatása szerint további részletek a SIK polgári társulás honlapján és Facebook-oldalán találhatók.

Mint fogalmaznak: „Ez nem egy kész férfikör. Ez egy férfikör születése. És most benne lehetsz az elejétől.”

További információ ITT érhető el.

BN/Felvidék.ma