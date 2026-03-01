Nem mindennapi művészeti műfaj alkotójának kiállítása nyílt Pozsonyban, a Liszt Intézet-Magyar Kulturális Központ emeleti kiállító termében Arte Musiva – A múzsák művészete címmel. Karkiss Tímea mozaikkészítő művész egyedülálló alkotásaiban gyönyörködhetett a megnyitó közönsége és majd az érdeklődők is.

A megnyitó közönségét Venyercsan Pál, az intézet igazgatója üdvözölte, aki elmondta, hogy a Helsinki Liszt Intézet után Pozsonyban nyílt lehetőség a mozaikok bemutatására, amely jó alkalom arra is, hogy az érdeklődők találkozzanak a kortárs magyar művészet egy kevésbé imsert területével.

Karkiss Tímea Európa leghíresebb mozaikkészítő iskolájában, Olaszországban, a Scuola Mosaicisti del Friuliben szerzett mozaikművész diplomát 2004-ben, 2006 óta a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Munkáival számos belföldi és külföldi önálló és csoportos kiállításon vett részt, többek között Finnországban, Görögországban, Törökországban, Bulgáriában, Észtországban, Kanadában, Olaszországban.

„A mozaikművészet számomra egy olyan sokoldalú kifejezésmód, amely a látványon kívül az alkotás örömével ajándékoz meg. Türelemre késztet, kitartásra, határtalan örömre, a tervezés, a kivitelezés és a végeredmény élvezetére” – vallja a művész, aki betegsége miatt nem lehetett jelen a megnyitón, művészetét Somogyi Zsuzsanna, a Liszt Intézet munkatársa, szakreferense értékelte, többször idézve a művész gondolatait munkájáról, hivatásáról, így a következőt is:

„Képeimmel egy sajátos, inkább érezhető, mint érthető atmoszférába, hangulatba emelem a nézőt, ahol minden megfelelési kényszertől mentesen kiszabadulhat az őt körülvevő világból, hogy egy másik világ részese lehessen.”

A mozaik, mint ezeken az alkotásokon is látható kicsi, apró, színes üveg-, kavics-, gránit-, opál-, márványdarabokból összeállított kép. Az egyes darabokat cementtel, gipsszel rögzítik, illetve nedves vakollatba ágyazzák bele, majd fényes anyaggal, pasztával, smaltival vonják be.

Karkiss Tímea Pozsonyban látható alkotásai, a meglehetősen nagy és súlyos táblaképek és szobrok esztétikus elrendezésben kaptak helyet a falakon és az alátéteken. A mintegy húszéves pályafutást felölelő tárlat átfogó betekintést nyújt az alkotó munkásságába, közelebb viszi a nézelődőhöz a művész egyedi stílusát, az anyagok sajátosságát, bemutatva, hogy a hagyományos technikák és a modern technikák milyen jól összefonódhatnak.

Érdekes művek, hiszen a múlt és a jelen kapcsolódását szimbolizálják a négy magyar, római kori várost megjelenítő alkotások, amelyeken Aquincumot, Gorsiumot, Savariát és Sophianaet, azaz Óbudát, Tácot, Szombathelyt és Pécset örökíti meg, visszanyúlva a múltba mai, sajátos fantáziájával ábrázolja az egykori híres helyeket.

Valamennyi mozaikképről elmondható, hogy színgazdag, vibráló, aprólékos munka, az apró kövek, gránitdarabok kiragyognak a felületekről, vonzva a tekintetet. Az élénk színvilág, a piros, a sárga, a zöld szín, a hagyományos anyagok, a művész fantáziája és a modern megközelítés nyomán varázsol remekbe szabott munkákat.

A műveken érezhető az elkötelezettség és elhivatottság kisugárzása. Ezt bizonyítja a három remek portré, Liszt Ferenc, Sisi, Erzsébet királyné és egy római nő arcképe, de a természet szeretetét igazoló Fészek, Mangrove, Illúzió, Csendélet, Citruslimon, Aurora Borealis, Fata Morgana nagy méretű táblaképek, illetve a vitrinben elhelyezett, természeti elemeket, a vizet, tüzet, levegőt, fényt megjelenítő mozaikok is.

A művész vallja, hogy a mozaikkészítés olyan művészet, amelynek első lépéseként az alkotó összetör, látszólag rombol, de aztán mindebből újat alkot, a törés tehát nála nem rombolás, hanem a kezdet ahhoz, hogy egy új művészi alkotás jöjjön létre. A kézzel törött kövek, üvegmozaikok összeillesztésével létrehozott művek a mesterség gazdag múltját és a kortárs művészet friss szemléletét ötvözik.

A mozaik ősiségét bizonyítják a világ különféle tájain fennmaradt és ma is látható gyönyörű alkotások, feltűnnek Pompejben, Damaszkuszban, láthatók a tuniszi Bardo Múzeumban, Cipruson, Olaszországban, Görögország, Törökország ősi építményeiben. Karkiss Tímea munkái ezt a vonulatot viszik tovább egyéni, mai megjelenítéssel, mindannyiunk örömére.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósult meg. A tárlat március 19-ig látogatható a Liszt Intézet nyitvatartási ideje alatt, hétfőtől csütörtökig 9 órától 17 óráig, pénteken 9 órától 14 óráig.

Benyák Mária/Felvidék.ma