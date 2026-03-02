A szoftver elavul, de az Ige örök – építs a maradandóra!

A szónak, kiváltképpen az isteni Szónak, a dabarnak (Ószövetség) és a logosznak (Újszövetség) nagy ereje van. Ma is. Egy ideje próbálom átgondolni, megfogalmazni azokat az elvi és gyakorlati szempontokat, eszközöket, amelyek segítenek a lelki frissesség, tisztánlátás, belső függetlenség megőrzésében a digitális korban és az algoritmusok „zajában”, parttalan áradásában. Szeretettel ajánlom olvasóimnak egyfajta lelki napirend kialakítását, és lehetőségek szerinti megtartását.

Ilyet nagyon sokan gyakorolnak ma is az igeolvasás, imádság, spirituális zenehallgatás vagy aktív, személyes éneklés segítségével. A gyorsan változó informatikai világtér azonban egyre erőteljesebben benyomul a személyes életterünkbe, lelki territóriumunkba. Rajtunk múlik, hogy a hit éberségével ellenálljunk a külső nyomásnak, a mobiltelefonok egész napos használatának. A digitális böjt, egy-egy napszakban az eszköztelenség megteremtése kifejezetten hasznos a lelki erőgyűjtéshez, a napi belső kondicionáláshoz. Nézzünk néhány hasznos eszközt.

A személyes Rodostó – a személyes katakomba kialakítása

A digitális Rodostó fogalmával a spirituális és mentális kilépést jelképezem a „digitális hangyaboly” napi mozgáskényszeréből. Ez önkéntes visszavonulást jelent a napi rutinból a személyes, belső spirituális térbe.

Ahogy Rákócziék, Mikes Kelemenék Rodostója a megőrzés, a túlélés helyszíne volt, a digitális Rodostó hasonlatosképpen olyan belső sziget, ahol a hívő ember tudatosan korlátozza a technológia jelenlétét, hogy megőrizze mentális egészségét és Istennel való kapcsolatát.

Ehhez spirituális napirendre van szüksége, amelynek követése, begyakorlása segít elkerülni a technológia okozta mentális sérüléseket, teret engedve az „élő, természetes, emberi intelligencia” működésének és túlélésének.

Az inkább egyéni, napi Rodostó-pillanatok megélése mellett szükségesnek látom a közösségi védelmet a külső, olykor brutális hír- és információs nyomásokkal szemben. Erre szolgálnak a digitális katakombák.

A katakomba-koncepció a keresztyénség, sőt a keresztyén embervédelem stratégiai eszköztárát takarja az algoritmusok által vezérelt világban. A digitális eszközökkel megvalósuló zaklatás, tolakodás elleni védelemé itt a fő szerep.

A „katakomba” az a védett pneumatikus, Isten Lelke által kreált infrastruktúra, ahol az értékek és a hitvalló közösség a technikai eszközöktől árnyékban marad, így aktívan élheti hitéletét.

Spirituális napirend Rodostó-effektusokkal

A digitális eszközök használatától redukált Rodostó napirendje nem merev szabályrendszer, hanem egy „pneumatikus” (Szentlélek által formált) létezési ritmus, amely segít megőrizni az emberi méltóságot a technológia nyomásával szemben.

Ilyen elemekből épül fel a napi menetrend, mint reggeli aranyóra, amikor az ébredés utáni első 60 percben nem nyúlunk telefonhoz (csend, ima, fizikai nyújtózás, tréning). Napközbeni analóg sziget: legalább 2×30 perc, amikor a telefon egy másik szobában van, mialatt dolgozom vagy olvasok.

A személyesség elsőbbsége: ha valakivel élőben beszélek, a telefon kijelzővel lefelé az asztalon marad (vagy a zsebemben, de lehetőleg nem a mellényzsebben, a szívtájékon!). Esti digitális takarodó: lefekvés előtt 1 órával lehetőség szerint minden képernyőt kikapcsolok. Esti reflexió: legalább 3 mondat kézírással egy füzetbe a nap eseményeiről vagy hálára indító pillanatairól.

Rövid napi imák mai szóhasználattal

Mai rövid imákat csak ösztönzésként fogalmaztam meg a digitális vagy mobilfüggetlenség gyakorlásához, kis lapocskákon kézírással hordozhatóan. Reggelre, mielőtt az első képernyő felgyúlna:

„Uram, köszönöm Neked a fényt, amely nem pixelekből, művi képekből, hanem a Te szeretetedből árad. Adj erőt, hogy ma ne az algoritmusok vágyait, diktátumait, hanem a Te akaratodat keressem. Legyen a figyelmem ma is a Te ajándékod, amit nem adok oda felesleges zajnak, képáradatnak. Ámen.”

Napközben a tisztánlátás imájára van szükség, amikor a digitális zaj áradása fenyeget: „Szent Lélek Úristen, adj nekem bölcsességet, hogy különbséget tegyek az információ és az igazság, a virtuális látszat és a valódi felebarát között. Legyen a technológia az én szolgám, de Te maradj az én Uram. Ámen.”

Este a hála és az elengedés imája:

„Uram, leteszem az eszközöket, és leteszem a világ gondjait is Eléd. Köszönöm, hogy az én értékem nem a kattintásokban és lájkokban mérhető, hanem abban, hogy a Te gyermeked vagyok. Tisztítsd meg elmémet a napi zajtól, és adj pihentető csendet. Hála Neked ezért, Ámen.” (©BL)

Speciális imák: lelkipásztoré, presbiteré

A lelkipásztor digitális kori imájának fókuszában az igehirdetés tisztasága és a lelkigondozói jelenlét áll:

„Uram, Te vagy az Örök Ige a változó bitek világában. Adj nekem bölcsességet, hogy a valódi és a digitális szószéken is a Te tiszta üzenetedet közvetítsem, ne pedig a népszerűség algoritmusait szolgáljam. Segíts, hogy ne veszítsem el a személyes kapcsolat szívmelegét Veled és testvéreimmel, a képernyők előtt és között, s hogy észrevegyem a sorok között megbújó magányt. Add, hogy a digitális eszközök csak eszközök maradjanak a kezemben, de a szívemet csak a Te Szentlelked irányítsa. Tedd az én online és offline jelenlétemet bizonyságtétellé, hogy a ‘digitális katakombákban’ is hirdessem a Te szabadításodat. Ámen.”

A presbiter digitális kori imájának fókuszában a gyülekezeti közösség védelme, a józan ítélőképesség és a példamutatás áll:

„Mindenható Isten, Te hívtál el engem sáfárnak és őrállónak néped körében, gyülekezetünkben. Adj nekem józanságot a digitális zajban, hogy meg tudjam különböztetni a közösséget építő hírt a romboló álhírtől. Segíts, hogy presbiterként ne csak a templomban, hanem a közösségi helyeken is a béke és az igazság követe legyek. Adj erőt a ‘digitális Rodostó’ fegyelméhez, hogy családom és gyülekezetem előtt példa lehessek az analóg figyelemben és a keresztyén mértéktartásban. Őrizd meg gyülekezetünket a digitális szétszóratástól, és építsd általunk a hit látható és láthatatlan várait. Ámen.” (©BL)

Néhány aforizma napjaink furcsaságai ellen

Isten az Úr: Az algoritmus nem Isten – ne imádd, csak használd!

Az igazság védelme: Az igazság nem lájkfüggő – ne oszd meg a hazugságot, még ha népszerű is!

A csend „szentsége”: A csend értékesebb a kattintásnál – a digitális Rodostóban Isten beszél.



A felebarát méltósága: A profil mögött ember van – ne kommentelj olyat, amit szemtől szembe elhallgatnál!



Technikai bálványimádás ellen: A szoftver elavul, de az Ige örök – építs a maradandóra!



Digitális böjt: A kikapcsolódás nem veszteség, hanem szabadság.

A közösség ereje: A hálózat összeköt, de csak a szeretet hoz létre igazi közösséget. (©BL)

