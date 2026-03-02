A megbecsülés szép példája

Egy rendhagyó ünnepségre kaptam meghívót a kisgyarmati polgármestertől, Kálazi Tímeától. A Szikince-parti magyar kisközség alig négyszáz lakosával mindig valamely neves személlyel hívja fel magára a figyelmet. Sorolhatnám, ki mindenki került ki a községből, mert az ilyen zárt közösségű falvakban mindig van egy elkötelezett ember, aki a közösségért él és teszi a dolgát.

Ilyen Mészáros Júlia is, aki harminckét éve a Csemadok-alapszervezet elnöke. A közelmúltban megkapta Galántán a Csemadok Életmű díjat. A díjátadóra elkísérte őt a falu polgármestere és vezetősége is. A rangos elismerést nagy meglepetéssel, tisztelettel, alázattal fogadta a kitüntetett, s talán még ennél is nagyobb volt a meglepetése, amikor a község polgármestere is elkísérte őt az ünnepélyes díjátadásra.

A másik meglepetés pedig az volt számára, hogy a polgármesternő ötlete alapján az önkormányzat egy ünnepséget szervezett a kitüntetése alkalmából, kifejezve ezzel a község köszönetét és háláját.

Ugyanis az elnöknő eddigi működése alatt őrizte, éltette a kurtaszoknyás falvak értékeket őrző népi hagyományait, szokásait. A Felvidék egyik legszebb egyedi népviseletével (ő nevezi így), a kurtaszoknyás viselettel vitte faluja jó hírét nemcsak hazai ünnepekre, fesztiválokra. A kisgyarmati lakodalmast, gasztronómiai ízeit, táncait, és sok-sok szokását több alkalommal bemutatták Budapesten és Magyarország más tájain is, de a bécsi Szent István-napokon is csodálhatták szép népviseletüket.

Az ünnepségen ott voltak egykori táncosai, segítőtársai, a község teljes létszámú képviselő-testülete, sőt, hazajöttek egykori szereplői közül is többen.

Ritka esemény, amikor egy kitüntetett lakost ilyen megtisztelő ünneppel köszöntenek.

Kálazi Tímea polgármesternő köszöntőjében méltatta az ünnepelt eddigi tevékenységét, akinek egyéb tisztségei is voltak, többek között képviselőként is tette a dolgát.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy személyesen is részt vehettem ezen a jeles eseményen. Kisgyarmat község önkormányzata nevében szívből gratulálok ehhez a rangos elismeréshez. A sokéves, eredményes és elhivatott munka méltó jutalmat nyert. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Csemadok helyi alapszervezete minden tagjának, valamint azoknak a segítőknek és támogatóknak is, akik ugyan nem tagjai a szervezetnek, de odaadó háttérmunkájukkal hozzájárultak az elismeréshez.

„Ez a díj nem csupán egy személy sikere, hanem közös öröm és közös eredmény, amely egész közösségünk javát szolgálja. Éppen ezért szeretnénk ezt az elismerést együtt, közösen megünnepelni mindazokkal, akik részesei voltak ennek az útnak. Hogy ezt a mai napot még különlegesebbé tegyük, egy történelmi pillanatnak lehetünk részesei, amelyre Kisgyarmat történetében első alkalommal kerül sor.”

Egy rövidfilm-bemutató után (mely a kitüntetésről szólt), a polgármesternő átadta a falu díját az ünnepeltnek.

„Most egy olyan kitüntetést adunk át, amellyel a község szeretné kifejezni tiszteletét és háláját a javára végzett hosszú, kitartó és áldozatos tevékenységért. Ez a kitüntetés: a Község Díja Mészáros Júlia részére, a község kulturális életének gazdagításához való jelentős hozzájárulásáért, a hagyományok megőrzéséért, valamint a község javára végzett áldozatos tevékenységéért.”

Az emléklap és az község emlékérmének átadása után az ünnepeltet a képviselők, barátok, csemadokosok köszöntötték. De köszöntötte őt a Csemadok járási elnöke, Izrael Diána és titkára, Danczi József, valamint jómagam, mint egykori járási elnök.

Az ünnepélyes köszöntést, díjátadást ünnepi ebéd követte, majd régi emlékeket idézve töltöttek együtt egy szép délutánt.

E községi esemény szép példája a falu érdekében tevékenykedő önkéntes lokálpatrióták elismerésének. Egyben azt is bizonyította, hogy sokszor az apró figyelmességek, elismerések ösztönöznek embereket, hogy tegyenek közösségükért.

Nagy hálával köszönte meg az ünnepelt is, aki most írásban örökíti meg Kisgyarmat értékeit.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma