A diaszpórában élő magyaroknak identitásuk megőrzéséért meg kell küzdeniük, áldozatokat kell hozniuk, amiért Magyarország hálás – hangoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnök Clevelandben, ahol egyesült államokbeli látogatása alkalmával hétfőn nyilatkozott az MTI-nek.

Az államfő a clevelandi magyarok múzeumát meglátogatva a magyarországi magyarság nevében is köszönetét fejezte ki azért a munkáért, amit a hagyományok és identitás megőrzéséért tesznek a helyi közösség tagjai. Az aktív közösségi életre és a helyi magyar szervezet vasárnap tartott közös ünnepségére is utalva Sulyok Tamás úgy fogalmazott, „csodálatos érzés, hogy ezt több generáció ki tudta termelni„.

Kifejtette, míg a Magyarországon élők számára magyarságuk magától értetődő, addig a diaszpórában élőknek a magyarságukért meg kell küzdeniük, áldozatokat kell hozniuk. Ezt az áldozatot – amely lehet anyagi vagy szabadidő-ráfordítás – közösségben kell meghozni – fűzte hozzá.

Sulyok Tamás a diaszpóra intézményei közül kiemelte a hétvégi iskolákat, amelyeket szülők szerveznek gyermekeik számára. Hangsúlyozta a cserkészet szerepét az identitás átadásában, és az egyházak szerepét az identitás megőrzésében.

„Hálásan köszönjük mindenkinek, aki ebben tevékenykedik itt, az Egyesült Államokban” – jelentette ki.

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola (AJMOI) a New York környéki magyar közösség meghatározó intézménye, 1963 óta szolgálja a régióból érkező diákokat. Fő céljuk az első és több generációs magyar és magyar származású gyermekek magyar nyelvtudásának és kulturális ismereteinek fejlesztése, magyar identitásuk erősítése, valamint az iskolához tartozó családok közösségének megtartása, bővítése.

„Ezt a munkát csak szívvel-lélekkel lehet végezni, így tesz az igazgató, Mészáros Endre is, aki kollégáival együttesen sikeres „civil” hivatása mellett társadalmi munkában vezeti az iskolát. Köszönet érte!” – írta közösségi oldalán a magyar államfő.

A kétoldalú viszony megváltozásával kapcsolatban az államfő rámutatott, „szerencsés időszaka van a magyar-amerikai kapcsolatoknak„, amit ki kell használni mindenkinek, Magyarországon és az Egyesült Államokban is. Hozzátette, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kapcsolat a két állam és ország között minél hosszabb ideig ezen a szinten tudjon maradni. A kétoldalú viszony minőségét a köztársasági elnök a diaszpórában élő magyarok számára is fontosnak nevezte.

A Clevelandi Magyar Múzeumot 1985-ben magyarok egy kis, lelkes csoportja alapította, és a mai napig kizárólag önkéntesek működtetik.

Állandó és időszaki kiállításai magyar népművészeti alkotásokat, népviseleteket, kerámiákat, festményeket és történelmi dokumentumokat mutatnak be.

Jelenleg több mint 8000 kötetes könyvtárral, néprajzi és képzőművészeti gyűjteménnyel, valamint archív anyagokkal rendelkezik. Rendszeresen ad otthont helyi szakemberek, valamint Magyarországról érkező látogatók, művészek előadásainak is.

„Jó volt látni a magyar kultúra itt bemutatott keresztmetszetét, köszönöm az önkéntesek elhivatott munkáját!” – írta közösségi oldalán Sulyok.

Andrew Lazar, a clevelandi magyar múzeum kurátora az MTI-nek megtisztelőnek nevezte a látogatást. Örömét fejezte ki, hogy a magyar államfő időt szakított rájuk, és megnézte azt, amit az intézmény a közönségnek kínál. Ez a kínálat nemcsak magyaroknak, hanem amerikaiaknak is szól, akik körében ismeretet terjesztenek a magyar kultúráról, történelemről, művészetről.

Sulyok Tamás clevelandi programja keretében hétfőn a nagyvárosban működő magyar iskolát is felkereste.

Az 1964-es alapítású Cleveland State University (CSU) mintegy 14 ezer hallgatónak ad szellemi otthont. Cleveland magyar kapcsolatai okán az egyetemen is fellelhetők magyar vonatkozások.

A clevelandi felsőoktatásban a magyar stúdiumok kezdetei az 1920-as évekre nyúlnak vissza, 1969-ben pedig megindult a szervezett magyarságtudományi képzés a CSU Modern Nyelvi Tanszékén.

„Tanulságos volt a campuson az egyetem elnökével, Dr. Laura J. Bloomberggel, valamint különböző tudományágakban tevékenykedő magyar professzorokkal beszélgetni a felsőoktatási tapasztalataikról a nemzeti identitás megőrzésében” – írta közösségi oldalán Sulyok Tamás.

Vasárnap, március elsején Cleveland egyik magyar templomában katolikus misén vett részt, meglátogatta a helyi cserkészek foglalkozását, majd a nagyváros egy másik magyar katolikus templomának közösségi termében március 15-e alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet.

Az Ohio állambeli Clevelandben és környékén az Egyesült Államok egyik legnagyobb történelmi magyar közössége él, mintegy százezres számban.

