A Magyar magazin március 4-ei műsorkínálata

A Magyar magazin az STV2-es csatornán szerdán, március 4-én, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Jókai-díját idén Gál Hedda kapta;

Jövő szeptembertől újabb osztállyal bővül a Rozsnyói Református Iskolaközpont;

A berzétei református gyülekezet meghívására más régiókból is érkeztek házaspárok a házasság hete rendezvényére;

Magyar menyasszony címmel nyílt kiállítás Prágában a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából;

Nagyböjt előtt asszonybállal búcsúztatták a farsangot Ragyolcon.

A műsorvezető Récsei Noémi.

Ezt követi a Kimondó, amelyben a műsorvezető, Tóth Károly színművész Muhi András filmproducerrel beszélget.

BÁ/Felvidék.ma