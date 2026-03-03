A Magyar magazin március 4-ei műsorkínálata

10
Magyar menyasszony címmel nyílt kiállítás Prágában a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából;
A Magyar magazin az STV2-es csatornán szerdán, március 4-én, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
A komáromi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Jókai-díját idén Gál Hedda kapta;
Jövő szeptembertől újabb osztállyal bővül a Rozsnyói Református Iskolaközpont;
A berzétei református gyülekezet meghívására más régiókból is érkeztek házaspárok a házasság hete rendezvényére;
Nagyböjt előtt asszonybállal búcsúztatták a farsangot Ragyolcon.
A műsorvezető Récsei Noémi.
Ezt követi a Kimondó, amelyben a műsorvezető, Tóth Károly színművész Muhi András filmproducerrel beszélget.
BÁ/Felvidék.ma