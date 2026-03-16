Kedden folytatódik a parlamenti ülés, terítéken Gašpar leváltása is
Kedden folytatódik a parlamenti ülés, terítéken Gašpar leváltása is

Felvidék.ma
Fotó: TASR

Március 17-én, kedden 13.30-kor folytatódik a parlament február 13-án megszakított 46. ülése, és a tervek szerint szavazni fog a plénum a Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti leváltását célzó rendkívüli ülés megnyitásáról is.

Keddtől péntekig, március 20-ig ülésezik a parlament.

Az ülésszak februári megszakítását Richard Raši (Hlas-SD) házelnök azzal indokolta, hogy időt akarnak adni a hátralevő programpontok alapos megvitatására.

Viszont szavazás a héten nem lesz, csak az áprilisi ülésszakon.

A kormánypártok abban is megállapodtak, hogy elfogadják a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvény eltörlését. A törvény hatályba lépését már felfüggesztette az Alkotmánybíróság, Szlovákiát pedig az fenyegeti, hogy az ügy miatt nem kapja meg a következő kifizetést az uniós helyreállítási alapból.

Keddre hívták össze a Tibor Gašpar, a parlament alelnökének leváltásáról szóló rendkívüli parlamenti ülést.

Az indítványt az ellenzéki PS nyújtotta be, azzal az indokkal, hogy Gašpar visszaél parlamenti pozíciójával, aminek a büntetőügyéhez, illetve a „hozzá közel álló személyek elleni büntetőeljárásokhoz” van köze. A parlament alelnöke, volt rendőrfőkapitány, és más személyek ellen a Tisztítótűz (Očistec) ügyben emeltek vádat.

TASR/Felvidék.ma

