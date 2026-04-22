Szerdán megkezdődött a Barátság kőolajvezeték üzembe helyezése

Az Ukrtransnafta tájékoztatása szerint szerdán reggel megkezdődött a Barátság kőolajvezeték nyomáspróbája és feltöltése Ukrajnában, a vezeték fehéroroszországi szakasza felől.

A szállítás újraindítása Szlovákiába csütörtök (április 23.) reggelre várható

– tájékoztatott a közösségi médiában Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter.

A Reuters hírügynökség még kedden (április 21.) közölte, hogy a magyar MOL már benyújtotta első tranzitkérelmét. „A MOL már benyújtotta első tranzitkérelmét, amelyből azonos mennyiség kerül Magyarországra és Szlovákiába” – írta a Reuters.

A MOL-csoport tulajdonában van a pozsonyi Slovnaft, az olajfinomító szerdán azt közölte a honlapján, hogy befejeződött a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a helyreállítást a 90 milliárd eurós uniós hitel kifizetéséhez kötötte. A hitel folyósítását szerdán akarják véglegesen jóváhagyni az EU tagállamai.

