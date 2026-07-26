Jónak lenni jó a Nyitra-vidéken is

Jótékonykodni sokféleképpen lehet. A Csemadok Gímesi és Pogrányi Alapszervezete a Csemadok Nyitrai Területi Választmányával összefogva a Nyitra-vidék magyar rockzenekarait hívta közös ügy mellé: szórakoztatva gyűjtöttek adományt két zoboralji magyar gyermek javára. A július 25-én Pogrányban megrendezett jótékonysági koncerten mintegy négyszázan ünnepelték együtt a jót.

A jótékonysági koncert ötlete a Gramofon együttes tagjaitól származott. Az öt éve együtt zenélő csapat első egész estés fellépését is Pogrányban tartotta, ezért fennállásának ötödik évfordulóját szerették volna ilyen rendhagyó módon megünnepelni. Fiatal emberekről van szó, akik örömzenéléssel igyekeztek segíteni olyan családokon, amelyeket évek óta ismernek és tisztelnek kitartásukért.

2025 őszén nagyot álmodtak: egy jótékonysági rockfesztivál megszervezését tűzték ki célul. A kezdeményezéshez a Csemadok Gímesi Alapszervezete csatlakozott, amely a rendezvény főszervezője lett.

A Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta az eseményt, emellett Gímes község önkormányzata is pályázati forrásból járult hozzá a megvalósításhoz, így a teljes bevételt jótékony célra fordíthatták.

Számos felajánlás is érkezett. A koloni borászok és Baráth Erika, vagyis a Vinum de Colon társulás ingyenes borkóstolót biztosított, Bús Marika – a Zmrzlina Pohranice és a Hurban Trade jóvoltából – minden fesztiválozót egy pohár üdítővel vendégelt meg.

A pogrányi Csemadok egy katlan gulyást ajánlott fel, amelyhez a húst a helyi vadászok biztosították, a gímesi önkéntes tűzoltók pedig önzetlen segítséget nyújtottak.

A pogrányi Csemadok Tájház is nyitott kapukkal várta az érdeklődőket. Ebben jelentős szerepet vállalt a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely, amely kézműves-foglalkozást tartott. Sokan érdeklődtek a múlt tárgyi emlékei iránt, és megtekintették a Nyitra Megyei Művelődési Központ Varga Szilvia által összeállított kiállítását is. A rendezvény sikeréhez Pográny község önkormányzata a helyszín biztosításával járult hozzá.

A jótékonysági rendezvényen négy régióbeli zenekar lépett színpadra: a Mont Blank, a PG Retro Band, a Gramofon és a Titanic.

Valamennyien lemondtak a fellépésükért járó tiszteletdíjról. A PG Retro Band különleges meglepetéssel is készült: egykori tagjait is színpadra hívta, köztük a Zséréről származó, jelenleg a morvaországi Bojanovicében élő mozgássérült zenészt, Süttő Andrást.

Kiknek gyűjtöttek?

Nehéz szavakba önteni, mit érezhettek azok a szülők, akiknek gyermekei javára gyűjtöttek. Köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítettek, de ezt csak könnyekkel küszködve tudták megtenni.

Csak azok a családok tudják igazán, mit jelent fogyatékkal élő gyermeket nevelni és gondozni, akik maguk is hasonló helyzetben élnek.

Ugyanakkor ezekben a gyermekekben és fiatalokban megsokszorozódik a szeretet.

A koloni Budinszky Emma mosolyogva fogadott bennünket, amikor szülei délután elhozták a tájházhoz, és kíváncsian figyelte a körülötte zajló eseményeket.

„Emma egy tündéri 8 éves kislány, aki egy ritka genetikai rendellenességgel, Rett-szindrómával született. Bár a beszéde és a mozgása kicsit eltérő kortársaitól, de kedves mosolyával eléri, hogy mindenki azt tegye, amit ő szeretne. Emma naptára nagyon sűrű, napközben a nyitrai Szociális Szolgáltatások Intézetében tevékenykedik, heti több délutánja is terápiákkal és gyógytornákkal telik. A folyamatos mozgásfejlesztések rengeteg energiát, de komoly anyagiakat is felemésztenek. A befolyt összeget Emma kezeléseire fordítjuk, hogy továbbra is a legvagányabb formáját hozhassa.” – írták róla a szülei és a szervezők a jótékonysági eseményt meghirdető szórólapon.

Kováč Martinko számára sem volt idegen a zene, hiszen édesanyja a gesztei hagyományőrző csoportban énekel, nagyapja pedig a PG Retro Band tagja volt. Az egész estét végigbulizta – igaz, kerekesszékből –, és számos régi magyar slágert együtt énekelt a zenészekkel.

„Kováč Martinko vagyok, 29 éves és agyi eredetű gyermekbénulásom van. Édesanyámmal és édesapámmal élek Gesztén. Szüleim minden erőfeszítése ellenére 24 órás gondozásra szorulok, mivel kerekesszékhez kötött és látássérült vagyok. Kedvenc hobbim a zene, reggeltől estig hallgatom. Az összegyűjtött pénzt a nyitrai VITALCLINIC-ben való rehabilitációra és azzal kapcsolatos költségekre, segédeszközök vásárlására fordítjuk. Hálás vagyok, hogy segítségeteknek köszönhetően lehetőséget kaphatok az akadályok leküzdésére.”

A Csemadok Gímesi Alapszervezete transzparens számlát is nyitott.

Az SK30 7500 0000 0040 3527 0025 számú számlára (számla neve: Csemadok zakladna or) augusztus végéig várják az adományokat a két gyermek javára.

A július 25-i rendezvény ismét bebizonyította: jónak lenni jó. Jótékonykodva szórakoztatni, és közben együtt szórakozni valóban felemelő érzés. Ahogyan Bencz Margit, a Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke fogalmazott: összefogással csodákat lehet művelni.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma