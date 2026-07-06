Dobó István öröksége előtt tisztelegtek Dobóruszkán

A hős egri várkapitányra, Dobó Istvánra és Pásztor Ferenc egykori dobóruszkai plébánosra emlékeztek július 5-én Dobóruszkán. A Szentkereszt Felmagasztalása Plébánia hagyományos Nyári Kulturális Napját a helyi templomban és a Pásztor Ferenc-emlékházban tartották meg.

Az ünnepi program résztvevőit Lucsko Márton dobóruszkai plébános köszöntötte. Fulajtár Bernát hagyományőrző verssel járult hozzá a megemlékezéshez, majd a jelenlévők megkoszorúzták Dobó István sírját.

Az egri vár 1552-es védelmének történelmi jelentőségét a Dobó István Vármúzeum képviselője idézte fel. Elmondta: 474 évvel ezelőtt a megfogyatkozott várvédők nagy megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a 38 napig tartó ostrom véget ért, a jelentős túlerőben lévő oszmán sereg pedig feladta Eger elfoglalásának tervét. A győzelem bebizonyította, hogy az addig legyőzhetetlennek tartott török hadsereg feltartóztatható.

Az előadás középpontjában nemcsak az egri diadal, hanem Dobó István személyisége, katonai és szervezői munkája is állt.

A megemlékezés arra a kérdésre kereste a választ, ki volt valójában az egri vár kapitánya, miből merített erőt, és mi állt a sikeres védekezés hátterében.

Dobó István 1548 és 1552 között töltötte be az egri várkapitányi tisztséget. Bár később, 1553 és 1556 között erdélyi vajdaként az ország egyik legmagasabb közjogi méltóságát is viselte, neve elsősorban az egri vár védelmének megszervezésével fonódott össze.

A várkapitány tisztában volt Eger stratégiai jelentőségével, ezért megbízatásának kezdetétől a védművek megerősítésére és az ostromhoz szükséges anyagi feltételek megteremtésére törekedett. Mesterembereket fogadott fel, erődítési munkálatokat végeztetett, tartalékokat halmozott fel, és a várhoz tartozó birtokok gazdasági helyzetének javításán is dolgozott.

Katonai tapasztalata mellett szervezőkészsége és gazdasági jártassága is hozzájárult ahhoz, hogy Eger felkészülten várhatta az oszmán támadást.

A győzelem nemcsak a vár megmaradását jelentette. Eger védelme Felső-Magyarországot és Kassát is oltalmazta, biztosította a térség fontos útvonalainak működését, és visszaadta a reményt a végvárakban szolgáló katonáknak. Dobó olyan vezetőket vont be a védelem irányításába, akik birtokosként maguk is érdekeltek voltak a térség megtartásában, ezzel pedig az egyéni és a közösségi érdekeket is össze tudta kapcsolni.

A megemlékezés Dobó István emberi oldalát is megvilágította. A források szerint határozott, olykor kemény természetű ember volt, aki a maga és családja igazát rendíthetetlenül védelmezte. A híres szépségű Sulyok Sárával kötött házassága 22 éven át tartott. Felesége és gyermekei a nehéz időszakokban, a politikai fordulatok, a rabság és a bizonytalanság idején is osztoztak sorsában.

A történelmi hős alakja mögött így egy félelmekkel és emberi gyarlóságokkal is küzdő férfi képe rajzolódott ki, akiben ugyanakkor hit, szeretet és kitartás is volt.

A megemlékezés üzenete szerint a múlt teljes valóságát már nem ismerhetjük meg, a fennmaradt források azonban közelebb vihetnek Dobó István emberi arcához és mindazokhoz, akik vele együtt harcoltak Eger falainál.

A kulturális nap keretében Pásztor Ferenc egykori dobóruszkai plébános életéről a Beregszászból érkezett Fehér Rita emlékezett meg. Az ünnepi műsorban Miroslav Sýkora énekes, a Kissi Pásztor Gizella vezette Szirén Népdalkör, a Komócsa Táncegyüttes Apró, Zsenge és Felnőtt csoportja, valamint a Szaxon Anna vezetésével működő Bazsarózsa Asszonykórus is közreműködött.

SZE/Felvidék.ma