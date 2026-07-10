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Itt és Most

Žilinka azt állítja, bombamerénylettel fenyegetik

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Maroš Žilinka legfőbb ügyészt azzal fenyegették meg, hogy bombamerényletet követnek el ellene a Legfőbb Ügyészségen, és a házát is felrobbantják.

Žilinka a fenyegetésről a közösségi oldalán tájékoztatott.

„Szomorú korkép a mai valóságról” – kommentálta az esetet Žilinka.

A pozsonyi kerületi rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy pénteken röviddel 9 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés a 158-as számon arról, hogy a Legfőbb Ügyészség alkalmazottai e-mailben kaptak bombafenyegetésről szóló üzenetet. A rendőrség kutyás egységgel és tűzszerészekkel vizsgálta át az épületet, de nem találtak semmit. A dolgozók fél tizenegy előtt visszatérhettek a munkahelyükre – tette hozzá a rendőrség. Az ügyben a Pozsony I. Járási Rendőrkapitányság nyomoz.

TASR/Felvidék.ma

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