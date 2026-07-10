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Az EP támogatja a digitális euró bevezetését

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésének szavazásán az EP-képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését – tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön.

Az Európai Unió Tanácsával tervezett, a digitális euró létrehozását célzó tárgyalások megkezdését az EP 416 szavazattal, 169 ellenében és 22 tartózkodással támogatta.

A digitális euró az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új, elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne.

A digitális euró nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe, hanem csak kiegészítené azokat. Az emberek választhatnák ezt a fizetési módot is, miközben fennmaradna a készpénzzel való fizetés lehetősége. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobilfizetési alkalmazások helyébe sem, hanem kiegészítené azokat, további módját kínálva a digitális fizetésnek.

Az alapszintű szolgáltatások, például a számlanyitás, a pénzeszközök kezelése, a digitális euró birtoklása, küldése és fogadása ingyenesek lennének a fogyasztók számára.

Az EKB a digitális euró értékét ugyanúgy garantálná, mint a hagyományos készpénzét. A digitális euró nem minősülne kriptovalutának. Magas szintű adatvédelmet biztosítana a fizetések tekintetében, miközben továbbra is megfelelne a csalás és a pénzmosás megelőzéséről szóló uniós szabályoknak. A tranzakciókat a személyes adatok felfedése nélkül ellenőriznék, amelyeket csak a rendszer működéséhez feltétlenül szükséges mértékben dolgoznának fel.

A pénzügyi rendszer védelme érdekében korlátoznák, hogy egy személy mennyi digitális eurót tarthat. Ezek a korlátok azt biztosítanák, hogy a digitális eurót elsősorban fizetőeszközként, ne pedig értékőrző eszközként használják, elejét véve ezáltal a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatoknak.

Az euróövezeten kívüli uniós országok bankjai és fizetési szolgáltatói terjeszthetnék a digitális eurót. Az euróövezet országai emellett kötelesek lennének hozzáférhetővé tenni készpénzt, ahogy a vállalkozások pedig nem tilthatnák be a készpénz használatát.

Az emberek egy erre a célra létrehozott digitáliseuró-számla révén, vagy pedig egy, a bankjuk vagy más közvetítő által biztosított digitális pénztárcán keresztül férhetnének hozzá a digitális euróhoz. Az alapszintű digitáliseuró-pénztárcák létrehozása és használata szintén ingyenes lesz
– tájékoztattak.

MTI/Felvidék.ma

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