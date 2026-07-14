Új élményösvény kanyarog a Murányi-fennsíkon

Új, környezetbarát élményelemmel gazdagodott a Murányi-fennsík turisztikai kínálata: átadták a „Lesná hádanka” (Erdei találós kérdés) elnevezésű tanösvényt.

A frissen kijelölt útvonal az Előhegyet (Predná Hora) köti össze a közkedvelt Mormotateleppel (Sysľovisko) és az Óriások Birodalmával (Obrovisko). A könnyen bejárható, játékos sétaút kiváló alternatívát kínál a családoknak és a természetbarátoknak, miközben arra ösztönöz, hogy a látogatók autó helyett gyalogosan fedezzék fel a nemzeti park kincseit.

Erdei kaland egyetlen óra alatt

Az új erdei útvonalon mintegy egyórás, kényelmes gyalogtúrával juthatnak el a látogatók az egyik attrakciótól a másikig. A kellemes séta közben tematikus megállók és míves információs táblák mutatják be az erdő gazdag élővilágát, a környék egyedülálló flóráját és faunáját, valamint a Murányi Nemzeti Park legféltettebb értékeit.

A kezdeményezés nem titkolt célja a fenntartható turizmus erősítése: a tervezők szeretnék elérni, hogy a turisták a járműveiket hátrahagyva, gyalogosan közlekedjenek a látványosságok között, így maga az odavezető út is aktív élménnyé és a természet felfedezésévé válik.

Fejlesztés a természet szolgálatában

Ján Beljak, Besztercebánya megye alelnöke szerint az ilyen jellegű, természetközeli beruházások hosszú távon határozzák meg a térség jövőjét és fejlődését.

„A turizmus fejlesztése nem csupán új, nagyszabású építmények felhúzását jelenti. Ugyanolyan fontosak azok a projektek is, amelyek közelebb hozzák az embereket a természethez, miközben a helyi közösségeket támogatják. A Lesná hádanka tanösvény egyszerre ösztönzi az aktív kikapcsolódást, a környezeti nevelést és a Murányi-fennsík természeti örökségének megőrzését” – mutatott rá az alelnök.

Közös munka Gömör turizmusáért

A tanösvény a GEMER Területi Turisztikai Szervezet (OOCR GEMER), Murányhuta (Muránska Huta) község, valamint több elkötelezett helyi partner példás összefogásával valósulhatott meg. Jaroslav Hric, a turisztikai szervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a mai utazóknak már többre van szükségük puszta látványosságoknál: valódi élményeket keresnek.

„Az Erdei találós kérdés játékos, interaktív és könnyen teljesíthető formában hozza közelebb a Murányi-fennsíkot a családokhoz és a túrázókhoz. Bízunk benne, hogy ez az új ösvény hosszabb maradásra bírja a látogatókat a régióban, és segít egyenletesebben elosztani a turistaforgalmat az egyes helyszínek között” – fogalmazott az igazgató.

Szerény költségvetés, látványos eredmény

A projekt megvalósítása során összeállították a tanösvény szakmai anyagait, igényes, fából készült információs táblákat helyeztek ki, kitisztították és egyértelmű jelzésekkel látták el az útvonalat, valamint berendezték a tematikus pihenőhelyeket.

A beruházás teljes költsége mindössze 3105,03 euró volt, melyből 2305,30 eurós támogatást a Besztercebányai Megyei Fejlesztési Ügynökség biztosított a GEMER Területi Turisztikai Szervezet tagsági hozzájárulásán keresztül.

Jana Mladšia projektkoordinátor kiemelte: a munka során jóval többre törekedtek, mint egy egyszerű turistaút kijelölésére.

„Olyan útvonalat akartunk adni a látogatóknak, amely önmagában is élményt ad. Az egyes megállók megállásra és gondolkodásra késztetnek, arra ösztönözve a kirándulót, hogy kicsit más szemmel tekintsen a minket körülvevő erdőre és a tájra” – magyarázta a koordinátor.

Egész évben nyitva a természetbarátok előtt

Az új tanösvény nem csupán a nyári szezonra szól. Fenntartásáról, tisztításáról és rendszeres karbantartásáról a projekt partnerei közösen gondoskodnak. Az útvonalat minden évben alaposan átvizsgálják, a téli fagyok és hóolvadás után pedig szükség szerint megtisztítják a kidőlt ágaktól, így az év minden szakában biztonságos és kényelmes sétát nyújt majd a látogatóknak.

A Lesná hádanka átadása egy újabb fontos mérföldkő azon a hosszú úton, amely a Murányi-fennsíkon a természeti értékek védelmét, az ökológiai nevelést és a minőségi, fenntartható turizmust kapcsolja össze, tovább gazdagítva Gömör és a Felvidék látnivalóinak sorát.

Sajtóközlemény, Zuzana Jóbová / HE, Felvidék.ma