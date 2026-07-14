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Megnőtt az érdeklődés a személyi okmányok kiadása iránt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: tasr

A belügyminisztérium nyilvántartása szerint év elejétől a 28. naptári hét végéig több mint 265 ezer útlevél, több mint 409 ezer személyi igazolvány és több mint 90 ezer jogosítvány kiállítását kérvényezték.

Az előző év azonos időszakához képest minden okmány iránt nőtt az érdeklődés, de továbbra is a törvényes határidőn belül kiállítanak minden dokumentumot – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Személyi igazolvány kiállítását kérvényezték a legtöbben, 9,76 százalékkal emelkedett a kérvények száma.

Új jogosítvány kiállítását 1,34 százalékkal, új útlevelet 0,57 százalékkal többen kértek. Az útlevelet 23 napon belül, a személyi igazolványt és a jogosítványt 20 napon belül adják ki. „Hogy be tudják tartani a törvényi határidőket, a központ munkatársai hétvégén is dolgoznak” – mondta Hájek. A rendőrség azt javasolja, hogy a tervezett külföldi utazás előtt jó előre ellenőrizzük az okmányok érvényességét, és ha szükséges, időben igényeljenek újat.

tasr/Felvidék.ma

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