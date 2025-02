A Magyar Simplicissimus köpönyegében

Február 27-én délután nyílt meg a nyíregyházi Szepessy Béla grafikusművész tárlata a kassai FiguratiF Galéria Erzsébet utcai kiállítástermében, akit Kovács Ágnes üdvözölt és mutatott be a közönségnek.

Dr. Szepessy Béla István egyetemi tanár, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója. „…1961-ben Nyíregyházán, Krúdy Gyula és Benczúr Gyula szülővárosában született, azóta kisebb megszakításokkal ott él, alkot és 1988-tól tanít alma materében, a rajz tanszéken, majd később a részben általa alapított Vizuális Kultúra Intézetben. Tanári diplomát szerzett, de a rajz és a képzőművészeti hajlam olyan nagy volt benne, hogy ezért elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát.

Amikor 2022-ben, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést átvehette, így méltatták:

»A hagyományokból építkező, mégis a műfaj és a technika kereteit feszegető, ugyanakkor festői indíttatású grafikái, nemzetközi szinten is elismert alkotóművészete, illetve közel négy évtizedes, magas színvonalú és határokon átívelő képzőművészeti mozgalmak iránt elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként.«

A kezdetektől a rajz, rézkarc és litográfia az érdeklődési területe, ugyanakkor fő szakterülete a magasnyomású és tervező, számítógépes grafika, de foglalkozik a festészet és plasztika szinte minden területével. Alapvető magatartása, hogy nincsen nap vonás nélkül. Nem múlhat el nap anélkül, hogy az ember ne rajzoljon, vagy ne húzzon vonalat.

Aztán a következő fontos dolog számára: hogy szorgalom nélkül nincs zsenialitás, nincs alkotás, nincs fejben lovas szobor. Azt a lovas szobrot ki kell önteni, meg kell csinálni és annak meg kell állni a talpán.

Szepessy grafikusművész következő hitvallása, hogy »szakma nélkül nincs művészet«. Vagyis aki nem tudja a szakmát, nem ismeri a rajzolás festés, mintázás alapjait, technikáját,”, akkor „nem beszélhetünk művészetről.”

Ez a szemlélet és hitvallás rokon a Rovás egyesület által alapított eNRA alkotóközösség filozófiájával is, miszerint elsődleges a tehetség és másodlagosan elsődleges a szakmai tudás. Anélkül nem lehet vagy nagyon nehéz műalkotásokat létrehozni.”

Majd rátért a kiállított alkotásokra. Ezek a munkák a Magyar Simplicissimus (1669) c. könyv nyomán születtek. A sorozat egy különleges utazásra csábítja a nézőt, méghozzá a 30 éves háború lezárását követően az 1600-as évek közepének-végének Magyarországára.

A művész a könyv nyomán készült képsorozatát többek között azért tartja fontosnak, mert azon városoknak állít emléket, amelyek a török hódoltság idején őrizték a magyar kultúrát.

A teljes sorozat 12 városnak állít emléket, melyek akkor a magyar kultúra meghatározó színterei voltak. Minden városnak megvan a saját Madonna-ábrázolása, és a városképet is megidézik a metszetek. Alapvetően két technika van jelen a nyomatokon: a hagyományos linómetszet, melyek a figurális részt adják és digitális rajz, mely főleg a hátterekben van jelen.

A művész szándékai szerint a jövőben az érintett városokba is elvinné ezt a képsorozatot kiállítani, Lőcsétől Kassán át Nagyváradig. Nos, a kassai állomás immár megvalósult.

A művész a következőképpen ajánlotta tárlatát: „Ez a mű azért érdekes számunkra ma is, mert a boroszlói (ma Wroclaw) születésű német szemével vizsgálja korát és járja be azokat a területeket, amelyek akkor a királyi Magyarországhoz és Erdélyhez tartoztak. Ami akkor a magyar kultúrát jelentette az most nem tartozik Magyarországhoz és ez adja az aktualitását, hogy soha ne feledkezzünk el történelmünknek, műveltségünknek erről a vonatkozásáról.

A grafikai sorozat 12 darabból áll és mindegyik egy városhoz tartozik.

Ezek a következők: Bártfa, Eperjes, Homonna, Kassa, Késmárk, Kisszeben, Lőcse, Nagysáros, Nagyvárad, Pozsony, Selmecbánya, Nagyszeben.

Azért választottam ezeket a városokat, mert egyrészt a regény főhőse – Simplicissimus – azokat a területeket barangolta be és ad róluk, valamint a korabeli életről ékes leírást, másrészt ezek voltak a kor meghatározó központjai. Gyakorlatilag ezek a városok jelentették a XVII. század magyar kultúráját. A Felvidék és Erdély területe több mint kétszerese a mai Magyarországénak, és ha a kultúrát és a közállapotokat tekintjük, semmiben nem marad el Európa fejlettnek tekintett országaitól.”

Nézegetve a képeket, megjegyeztem, hogy Szepessy munkái engem az erdélyi születésű Gyulai Lívius grafikáira emlékeztetnek. Kiderült, Szepessy legjobb barátja volt! Meg az is, hogy családneve nyomán felmenői révén valóban sok minden Felső-Magyarországhoz köti. (Értsd, Észak-kelet Magyarországhoz.)

A kiállítás március 25-ig tekinthető meg. Ismerkedjenek meg a Magyar Simplicissimus világával, aki híres munkájában a következőket írta: „Ez a Szeben [Kisszeben] is szabad királyi város, Felső-Magyarországon fekszik. Német és tót templom van benne, habár félórányira tőle már minden színtiszta magyar.” Az utóbbi félmondatot a szlovák nyelvű fordításban hiába keresnék.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma