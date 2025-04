Pozsonyban felépítik az M. R. Štefánik Nemzeti Kórházat

Az új nemzeti egyetemi kórház eredetileg a pozsonyi Rázsochy városrészben épült volna meg. A kormány később a Ružinovban – Főréven történő megvalósítást hagyta jóvá. Most azonban a pozsonyi Vajnory-Pozsonyszőlős városrészben, a honvédelmi minisztérium telkén épülne fel az új Milan Rastislav Štefánik tábornokról elnevezett Nemzeti Kórház.

A projektre közel 200 millió eurót különítenek el az uniós helyreállítási alapból.

Az építkezés még ebben az évben megkezdődne. Erről Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD párt elnöke, valamint Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) számolt be.

Šaško szerdán (április 30-án) viszi a kórházépítéshez szükséges dokumentációt a kormány kihelyezett ülésére Malá Lehotára.

Az egészségügyi miniszter szerint az új kórház az ellátás legmagasabb, ötödik szintjét fogja biztosítani. A kórházban 950 ágy lesz, ebből 850 hagyományos és 150 intenzív ágy. Évente több mint 44.000 fekvőbeteget várnak, és körülbelül 150 rendelő, valamint teljesen felszerelt diagnosztikai részlegek fognak működni.

„Ez a kórház teljes orvosi profilt nyújt majd, beleértve az oktatást és a kutatást is. Olyan területen épül, amely lehetővé teszi nemcsak egy csúcskategóriás kórház felépítését, hanem egy teljes egészségügyi jövőkép megvalósítását Pozsony számára” – mondta a miniszter. A terület elég nagy ahhoz, hogy ott helyet kapjanak oktatási intézmények is, elsősorban a Comenius Egyetem Orvosi Kara.

A tervek szerint ide költözne át a Gyermekgyógyászati Nemzeti Intézet is. „Így minden beteg, aki egészségügyi ellátásra szorul, egy helyen kapná meg a szükséges kezelést” – tette hozzá Šaško.

Ez az intézmény egyben egyetemi kórház is lesz, amely az orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók képzésének alapját képezi majd. „Ez egy csúcstechnológiás központ lesz kutatóink és tudósaink számára” – jegyezte meg.

Šaško több szempontból is ideális helyszínnek tartja Vajnoryt-Pozsonyszőlőst. Pozsony keleti részét stratégiailag a legalkalmasabb területnek nevezte, utalva az autópálya bővítésére is. A honvédelmi minisztérium telkén pedig nincs szükség kisajátításokra vagy egyéb bonyolult eljárásokra. A terület nagysága a miniszter szerint 30 hektár. Az építési munkálatokért a honvédelmi tárca felel, míg az egészségügyi minisztérium a teljes orvosi tervért.

A kórház finanszírozása a helyreállítási alapból, a védelmi kiadások két százalékából, valamint kisebb mértékben a költségvetésből történik – közölte Šaško.

Külföldi partner bevonásáról is folynak tárgyalások. A miniszter szerint az építkezés ősszel kezdődhet. „Ennek a kórháznak működőképesnek kell lennie, és az első betegnek be kell lépnie még a következő választási ciklus idején, 2030 előtt – ez jóval korábban van, mint bármely más lehetőségnél” – jelentette ki.

Mivel ez egy társadalmi jelentőségű projekt, a miniszter azt szeretné, ha az ellenzék is részt venne az építkezésről szóló vitákban. A tervezésbe már most is bevonásra kerültek széleskörű orvosi szakértői csoportok, élükön az orvosi kar dékánjával és a Pozsonyi Egyetemi Kórház főigazgatójával.

tasr/Felvidék.ma