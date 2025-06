Mese utánam, mese előttem

Harmincadik alkalommal tartották meg május végén a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt Zentán, pünkösdhétfőn pedig már Gombaszögön kezdődik a kétnapos XV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny.

Harmincadik alkalommal, hetvenöt résztvevővel rendezték Zentán május 21-én és május 31-én a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt. A találkozókról Dala Sára, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának szakmai munkatársa számolt be.

„Megtisztelő volt számomra, hogy a zsűri munkájában is részt vehettem a nagy múltú versenyen, amire nagyon sokan jelentkeztek a Vajdaság minden szegletéből. Egy szervezőnek a számok is sokat mondanak, de szakmailag, közművelődésileg,

a magyar nyelv, a kisebbségi megmaradás szempontjából is nagyon fontos, hogy a magyar népmese és a mesemondás hagyományos módja ennyire sok családot megérint, s ennyi intézményt, óvodát és iskolát elér.

A verseny a kezdetektől néprajzi szemléletmódban fogant, s egyben az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny mellett a másik modellértékű, nagy Kárpát-medencei regionális találkozó, ahol több tájnyelv is találkozik.

Nem a prózamondó versenyekre hasonlít, a hagyományos mesemondás technikáját és kultúráját hozza közel a gyerekekhez. A lelkes felkészítő pedagógusok munkája mellett a zsűri összetétele is ezt tükrözi: néprajzkutatókból és a hagyományos mesemondást képviselő mesemondókból áll. A Hagyományok Háza szakemberei is folyamatosan azon dolgoznak, hogy a Kárpát-medencében olyan mesemondó versenyeket szervezzenek, ahol már a versenykiírásban és a zsűrizésben előtérbe kerül a hagyományos élőszavas mesemondás, ezzel is ösztönözve a felkészítő tanárokat és szülőket, hogy a gyermekeiket is terelgessék a szabadon mesélés világa felé.

A Vajdaságban az évek során kialakult egy lelkes ’törzsversenyzői’ közösség, nagyon jó volt látni a döntőn a generációkat és a szereplők fejlődését. Tagjai nemcsak, hogy egyre szebben mesélnek, de – az ­évek tapasztalatain, a zsűri tanácsain okulva – a közönséggel való kommunikáció is egyre inkább a vérükké válik.”

Gombaszög ad otthont a XV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenynek két napon keresztül. A jelentkezők száma megfelel az utóbbi évek trendjének.

A jeles esemény főszervezője a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, szakmai partnere pedig a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia. Az iskolai fordulók után félezer jelentkező került áprilisban és májusban a nyolc területi elődöntőbe. Az országos döntőbe már a legjobb hetvenhét fiatal jutott. Ők mérik össze tudásukat a nyári tábor két helyszínén, a Folkszögletben és a Pajtaszínházban pünkösdhétfőn és másnap.

„Az ország magyarlakta vidékeinek mindegyikéről érkeznek az ifjú mesemondók, akik öt kategóriában mérik össze tudásukat – értékeli a megmérettetést Varga Norbert, az esemény szakmai felelőse. „Örömteli viszont számunkra, hogy a negyedik és ötödik, azaz a középiskolások és felnőttek kategóriája is kezd ’izmosodni’, az országos döntőn például tizennégy középiskolás vesz részt. Jó érzés látni a folytonosságot, kamaszként, fiatal felnőttként viszont látni az egyre jobban mesélő kisdiákokat. Úgy gondolom, a verseny nagy léptekkel halad eredeti célkitűzése felé, amely nem más, mint a népmese és a hagyományos mesemondás társadalmasítása.”

A versenyhez számos kísérőrendezvény társul, mint meseszínház, daltanítás és mesepárbaj – ez utóbbi nem a mesemondók, hanem a mesék vetélkedése.

Hagyományok Háza/Felvidék.ma