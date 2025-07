Szikra díj 2025 – elindult a közönségszavazás

A felvidéki CRUX zenekar idén ismét a figyelem középpontjába került: a Szikra-díj 2025 jelöltjei között négy különböző kategóriában is szerepelnek, ami önmagában is különleges teljesítmény a zenekar pályafutásában. A szakmai zsűri döntése alapján négy daluk is bekerült a shortlistre, köztük olyan friss szerzemények is, amelyek a jelenleg készülő 7. nagylemezük részei lesznek.

Az idei jelölések:

Legjobb dal – Egyedül méltó

Legjobb dicsőítő dal – Forrás

Legjobb zenei produkció – Egy nap

Legjobb élőben előadott produkció – Egyenes lesz

A szakmai díjak sorsáról a zsűri dönt, de a Közönségdíjról a hallgatók szavazatai alapján döntenek. A szavazás július 28. és 31. között zajlik az alábbi oldalon.

Mindenki csak egy dalra adhat le szavazatot. A legtöbb voksot szerző produkció kapja a 2025-ös Közönségdíjat.

A Szikra-díjról



A Szikra-díj a hazai keresztény könnyűzenei élet legfontosabb szakmai elismerése. A díjat 2016-ban alapította a Gospel Közhasznú Alapítvány azzal a céllal, hogy támogassa a keresztény értékrendet képviselő könnyűzenei produkciókat, előadókat, szerzőket. A díj hitelességét biztosítja, hogy a jelöltek kiválasztásáról és a díjak odaítéléséről független szakmai zsűri dönt.

A Szikra-díj évente több kategóriában kerül kiosztásra, mint például: Legjobb dal, Legjobb zenei produkció, Legjobb dicsőítő dal, Legjobb élőben előadott produkció, Legjobb videoklip. Emellett a közönség is szavazhat, és a legtöbb voksot szerző dal nyeri el a Közönségdíjat.

A CRUX zenekar az elmúlt évek során több alkalommal is kiemelkedő sikereket ért el a Szikra-díj történetében: 2020 – Megváltottál című daluk elnyerte a Közönségdíjat; 2023 – Megmentő című daluk Legjobb videoklip kategóriában győzött; 2024 – Erős váram című klipjük ismét Legjobb videoklip díjat kapott.

Ezek az elismerések a zenekar számára nagy megerősítést jelentettek, és hozzájárultak ahhoz, hogy a CRUX stabilan jelen legyen a magyar nyelvű keresztény könnyűzenei színtéren – itthon és a határon túl is.

„Nagy öröm számunkra, hogy a szakmai zsűri négy különböző dalunkat is érdemesnek tartotta arra, hogy a legjobbak között szerepeljenek. Hálásak vagyunk a bizalomért és a figyelemért. Ha bármelyik dal közel áll hozzád, hatással volt rád, vagy csak szívesen hallgatod – örömmel fogadjuk a szavazatodat!” – üzeni a CRUX.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma