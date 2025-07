Tavariscsi, konyec és a piacainkat elárasztó ukrán gabona – megjelent a MAGYAR7 30. száma. Akár fel is szisszenhetnénk: mi az, hogy a világ legnagyobb hatalmi gócai közül (Orbán Viktor hatot nevezett meg) éppen azzal vagyunk rossz viszonyban, amellyel egy közösséget alkotunk, s amellyel egy kontinensen élünk?!

Miért éppen Brüsszel, a szövetséges a legrosszabb szomszéd? Aki józanul és nem elfogultan nézi a világot tudja, nem mi, magyarok idéztük ezt elő. Csak éppen nem szeretünk behódolni ordas ideológiáknak, öngyilkos kísérleteknek, és nem szeretnénk, ha dobra vernék a jövőnket. Ilyen egyszerű ez, nem nehéz felfogni, írja lapunk főmunkatársa, Kövesdi Károly Orbán Viktor tusványosi beszéde kapcsán A Karübdiszek között című vezércikkében.

Az Ipsos először mért egyszámjegyű támogatottságot a Hlasnak: 8,4 százalékot… A Hlas–SD baloldali szociáldemokrata arculata jelentős átfedésbe került az önnön szociáldemokrataságát sokkal régebb óta, és sokkal hangosabban hangoztató Smerrel, így ugyanabból a választói kosárból kellett támogatókat szerezniük. A második Smer besorolás aláásta a Hlas önálló vonzerejét. Kocur László: Százalékok és villák

Egyelőre nem igazán tudjuk a tutit, azt azonban igen, hogy a bejelentés nyomán az amerikai dollár erősödött, nem az euró. Amit elárultak a felek Trump skóciai golfklubjában, hogy az Európai Unió vállalta, 750 milliárd euróért vásárol LNG-t, a meglévő beruházásokon túl további 600 milliárd eurót fektet be amerikai cégekbe és Trump szavaival élve „hatalmas mennyiségben” vásárol tőlük Európa fegyvereket. Miközben az Európai Unió tagállamok szövetsége, amelynek nincs tehát pénze és hadserege. Haják Szabó Mária: Vámok háború nélkül.

A Felvidéken lettem magyar, állítja az egri születésű, ma már igazi fevidékinek számító Kovács Koppány eheti nagyinterjúnkban, amelyet Tóth Tünde készített. Kovács Koppány zenész, férj, apa, egy zenekar frontembere és egy családi ranch gazdája amit barátaival működtet. Harminc éve vezeti a Rómeó Vérzik zenekart, megjárt mélységeket és magasságokat, elveszített fontos embereket, de közben olyan hidakat is épített a dalaival, amelyeken mi is átkelhettünk. Nemcsak zenéről kérdeztük, hanem az útról is, ami ide vezetett, a Felvidékig, a zenekarig, a családig és beszélgetésünk helyszínére, a ranchra, a csendbe. Ahol minden hang jobban hallatszik.

Magyarországra, bár a választások csak jövőre lesznek, egyszer csak beszökött a rettenetes diktatúra. Legalábbis a rapperek, a ritmusra történő gajdolás Mozartjai lovagolnak az új politikai kurzuson, amely szerint a kormányt le kell váltani, mert végromlásba viszi az országot. Kövesdi Károly: Szintén zenész?

A kisebbségek és a magyarság újabb területvesztése címmel írta meg a Kult Minor igazgatóválasztásának legújabb fejezetét Somogyi Szilárd.

Miért fontos(abb) az ukrán termék? Az Európai Bizottság június végén bejelentett új kereskedelmi megállapodása Ukrajnával újabb törésvonalat nyitott az Európai Unió tagállamai között. A szándék látszólag nemes: támogatni a háború sújtotta Ukrajnát, biztosítani számára a nyugat felé irányuló exportfolyosókat és a gazdasági túlélést. A megvalósítás azonban már sokkal kevésbé tűnik átgondoltnak – különösen, ha a közép-európai tagállamok, köztük Szlovákia és Magyarország szempontjából nézzük, írja Rajkovics Péter.

Ki ne ismerné a Tavariscsi, konyec! című plakátot, amely világhírű lett. Alkotja, az 1951-es születésű Orosz István, a magyar művészeti élet egyik legsokoldalúbb képviselője, aki grafikus, illusztrátor, plakáttervező, animációs filmek rendezője, író és egyetemi tanár egy személyben. Zsebik Ildikó tárlatvezetésének a címe: Alkotásait nem elég csak nézni, meg is kell fejteni!

Közép-Európa nagy barátja és ismerője Kiss Gy. Csaba is itthagyott bennünket. Rá emlékezünk Lacza Tihamér írásával. A Leporolt históriákból pedig megtudjuk, hogyan nem lett drámaíró Schmitt Jenő.

Vona Gábor, Jakab Péter, Márki-Zay után toppant reflektorfénybe Brüsszel legújabb üdvöskéje, Magyar Péter. Mintha Gogol Holt lelkek című regényéből lépett volna elő. Így kezdődik Fülöp Antal Holt lelkek című jegyzete.

Trianon után a Felvidék magyarsága tízezres nagyságrendű tömegeinek távozása a maradék Magyarország területére már a cseh megszállással párhuzamosan kezdetét vette. Az állami, vármegyei, helyhatósági tisztségviselők és közalkalmazottak, valamint a különféle értelmiségi kategóriákba tartozók tetemes része be sem várta a cseh megszállást, hanem – többnyire ingóságait is hátrahagyva – elmenekült a benyomuló idegen csapatok elől. A helyben maradók számát tovább ritkították a csehszlovák katonai és polgári hatóságok által foganatosított kiutasítások. Popély Gyula Százezer felvidéki magyar menekülésre ítélve című írásának első részét legfrissebb lapszámunkban közöljük.

Szlovákia-szerte gőzerővel folynak a betakarítási munkák. Idén a meleg időjárás miatt hamarabb kezdődött az aratás, mint az előző években. A gabonafélék esetében a terméshozam régiónként eltérő, a legkisebb átlagos terméshozamot a közép-szlovákiai gazdák mutatták ki. A kenyérbúza felvásárlási ára 200 euró körül mozog tonnánként, a takarmánybúzánál 140-150 eurós árakról beszélnek, ami kevesebb mint azt előre jelezték. Agócs Szvorák Emese: Jó termés, alacsony felvásárlási árak.

Álom marad-e a pozsonyi metró? A kérdésre nem egyértelmű a válasz, különösen, ha elolvassuk Dunajszky Éva cikkét. Évek óta rengeteg érv és ellenérv is elhangzott a pozsonyi metróépítés vonatkozásában. A metró lényegesen felgyorsíthatná a tömegközlekedést Szlovákia fővárosában. Az építkezést évekkel ezelőtt el is kezdték, ám abba is hagyták, aminek oka ebben az esetben is az anyagiak hiánya volt.

Virsinszky Tamás cikke, a Tusványos felvidéki szemmel betekintést nyújt a diáktábor életébe, rengeteg fotóval.

Önkéntes társadalmi munka és értékmentés, ez a címe annak az interjúnak, amelyet Kaszmán Zoltán készített a Csemadok Lévai Területi Választmányának új és elkötelezett elnökével, Kovács Péterrel.

A következő három oldalon nyári táborokról olvashatnak. A komáromi MeseBábos Táborról Nagy-Miskó Ildikó számol be „Játsszunk, nevessünk és alkossunk!” címmel, Lacza Gergely pedig a pozsonyeperjesi focipályán táborozó gyerekek közé látogatott el.

Szomolai Andrea a mátyusföldi legendás retro-gasztro fesztiválon, Pozsonyvezekényen járt.

Kárpát-medencei nézőpontok. Ezzel a címmel nyílt fotókiállítás a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak alkotásaiból Kassán, a MaJel Rovás Központ galériájában. A fotóművészek négynapos alkotótáborba érkeztek, amely keretében nemcsak Kassát fedezték fel, Rozsnyót és környékét is bejárták, írja Fábián Gergely, akinek a fotói szintén megtekinthetők a kiállításon.

Kicsindi karika, avagy túra Kicsind falu körül. Úttalan utak, történetek, móka, madárfütty, kofola és túraszín – ezekkel a hívószavakkal hirdette meg a Túra a Felvidéken szervezőcsapata a Párkányhoz közeli Kicsind körüli túrát. Volt történelmi előadás, séta a learatott végtelen búzamezőkön, árnyas erdők ösvényein, katonai kiképzéshez hasonlító átjutás a sűrű bozótoson és csobbanás a Garam vizében. A túra egyik résztvevője Bokor Klára.

Gabonakörök – a földönkívüliek üzenete vagy tájművészet? Kávézó rovatunk első cikkében Starovič Tibor egy újabb rejtély nyomába ered.

A Barangolóban elolvashatják a Zsarnokság a vallás köntösében negyedik, befejező részét, Bokor Klára afganisztáni beszámolóját.

Túrókuglóf, Kinder sajttorta és torkedli, igazi nyári recepteket találnak Balogh Tímeától az Íz-lelőben.

Škoda Elroq Essence 60: Arany elektromos középút, írja Autós rovatunkban egyhetes tesztelés után Vas Gyula.

Hosszú idő után hazatért a szlovák élvonalba Kiss Filip, aki az új idényt már a Komárom színeiben kezdi meg. A korábban Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben is megfordult rutinos középpályást a komáromi lehetőségről, a hazatérésről és a légiós éveiről is kérdeztük. A focistával Ondík Gábor beszélgetett.

A magyar férfi és női vízilabda-válogatott is ezüstérmet szerzett a szingapúri világbajnokságon. A férfiak 15-13-as vereséget szenvedtek a döntőben a spanyoloktól, a nőket a görögök múlták felül 12-9-re a fináléban. Mindkét válogatott éremért utazott Ázsiába, összejött. A budapesti vb-re és a Los Angeles-i olimpiára ütőképes csapata lehet Magyarországnak, írja a Szurkolóban Rajkovics György.

A MAGYAR7 30. számának hátlapján tájaink legrégebbi alakos sírköve látható, amely a pozsonypüspöki templomban van.

