Kézműves vásár Szencen

Neszméri Tünde
Fotók: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Napok óta vártuk a felmelegedést, hiszen az elmúlt időszakra inkább az eső volt a jellemző, és nem a napos időjárás. Az üdülőközpontokban, a tavak környékén ezt talán még inkább vártuk, nemcsak a lakosok és a kertészek, hanem a turisták és vendéglátók is.

Szerencsés időszakra tervezték be Szencen a kézműves vásárt, amelyre nemcsak a környékbeliek, hanem a városba látogató turisták is ellátogattak. A város főterén a múzeumtól, azaz a Törökháztól a sétáló utcán át számos kézműves várta az érdeklődőket. A szemlélő a mézen és a propoliszból készült termékeken kívül mézeskalácsot is vehetett, szebbnél szebb díszítésekkel. A kerámia és a fából készült dísztárgyak és használati tárgyak tucatjait is megvásárolhatta, vagy megcsodálhatta a közönség, voltak bőrből és vászonból készült termékek, de még hímes tojás is. Néhány kézműves a vásáron is alkotott, és a gyerekek a kovácsok nehéz munkájával is megismerkedhettek.

A vásár augusztus 9-én nyílt meg és 10-én, vasárnap délután ötig várja az érdeklődőket. Aki az emberi kéz által készített csodákra kíváncsi, annak megéri ellátogatnia Szencre.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Kapcsolat: info@felvidek.ma