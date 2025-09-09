Pozsonyban az áldozatok neveit felolvassák a holokauszt emléknapján

Kedden este immár 16. alkalommal olvassák fel az áldozatok nevét a pozsonyi Pavol Országh Hviezdoslav Színházban (DPOH) a holokauszt és a rasszista erőszak áldozatainak emléknapján.

A 18 órakor kezdődő megemlékezés felett Róbert Dobrovodský ombudsman vállalt védnökséget, a belépés ingyenes.

„2009 óta emlékezünk ily módon a holokauszt áldozataira, és igyekszünk visszaadni a nevét és emberi méltóságát mindazoknak, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. A barátaink, szomszédaink, polgártársaink voltak. Erőszakkal deportálták őket, megbélyegezve és mindentől megfosztva, ami emberré teszi az embert” – tette közzé a színház.

Idén az úgynevezett első transzportokba kerülők nevét olvassák fel, 1942-ben közel 58 ezer embert deportáltak az akkori Szlovákia területéről.

Több mint 40 ismert személyiség olvas fel 7-7 nevet az áldozatok névsorából, közben túlélőkkel vagy a leszármazottaikkal lesznek beszélgetések. A rendezvény zenei kíséretét a Fragile együttes szolgáltatja.

Rimaszombatban is megemlékeztek

Az „Elfeledett szomszédaink” című megemlékezéshez szeptember 9-én Rimaszombat is csatlakozott. Az országos kezdeményezés a holokauszt áldozataira emlékeztet. A Cukorgyári úti Holokauszt-emlékműnél megtartott eseményen a résztvevők közösen idézték fel azoknak a zsidó polgároknak a sorsát, akiket a második világháború idején üldöztek, deportáltak és meggyilkoltak pusztán származásuk miatt.

A megemlékezésen hangsúlyozták, szerintük több mint 70 000 szlovákiai áldozatot követelt a holokauszt, köztük a gömöri régió számos lakosát is.

Velük együtt tűnt el egy közösség, egy kultúra, a társadalmi sokszínűség és egész generációk, amelyek már nem születhettek meg.

Az esemény nemcsak az áldozatoknak, hanem a hősöknek is tisztelgett, azoknak az igaz szomszédoknak, akik életük kockáztatásával is segítették az üldözötteket. Az ő bátorságuk és emberségük ma is aktuális üzenetet hordoz.

A megemlékezést rövid kulturális program és a társadalmi, valamint vallási élet képviselőinek beszédei kísérték.

A rendezvény szervezője, a rimaszombati Zsidó Hitközség kiemelte, a múlt emlékezete egyben felelősségvállalás is, hiszen közösen mutathatjuk meg, hogy a gyűlöletnek és a közönynek nincs helye közöttünk.

