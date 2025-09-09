Újabb polgármestere és négy új önkormányzati képviselője lett a Magyar Szövetségnek

Szeptember első hétvégéjén időközi helyhatósági választást tartottak Szlovákiában, ahol magyar érdekeltségű településeken is új vezetőket választottak.

A Rimaszombati járásban lévő Lénártfalván a Magyar Szövetség jelöltjét, Babús Zsoltot választották meg polgármesternek.

De több helyen önkormányzati képviselőket is választottak: Kismácsédon (Galántai járás) Miklós János, Bélán (Érsekújvári járás) Dejcző Erik, Dobócán (Rimaszombati járás) Halász Csaba, Nemesmartonfalván (Rimaszombati járás) pedig Molnár László a Magyar Szövetség színeiben nyert mandátumot.

Ezzel 264-re emelkedett az egyetlen magyar párt polgármestereinek száma, 1769-re pedig az önkormányzati képviselőké.

Egyetlen helyen viszont a hétvége során nem a Magyar Szövetség jelöltje nyert mandátumot, mégpedig Alsószeliben. Itt a magyar párt színeiben induló Prágai Ádám 8 szavazattal kevesebbet kapott, mint a függetlenként induló Jurika Éva.

Ez természetes velejárója egy demokratikus választásnak. Vannak viszont sajtónak nehezen nevezhető portálok, amelyek előszeretettel terjesztenek manipulációt és álhíreket. Ezek a körök úgy alkotnak képet, hogy például a fenti hír elejét, vagyis az 5 sikeres mandátumszerzést nemes egyszerűséggel elhallgatják és csak azt az egyet emelik ki, ami a magyar párt szempontjából sikertelenül végződött. Ráadásul következtetést is levonnak belőle, miszerint a párt vezetése ezáltal megbukott. Olvassunk fenntartásokkal és kellő forráskritikával híreket!

tsák, Felvidék.ma