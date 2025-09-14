Home Képriport Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért
Képriport

Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

BK
BK
(Fotó: Via Mariae Polgári Társulás)

Az 5. Esterházy János gyalogos zarándoklat meghirdetője az ide évben is aViaMariae Polgári Társulás volt.

Patay Péter, a Zobor-vidék, valamint Méhes Richárd és Katona Júlia a csallóközi zarándoklatok szervezői és társaik indultak szeptember 13-án a bábindali Szent Imre-templomból, mintegy félszázan,

hogy gyalogosan megtegyék azt a négy kilométeres szakaszt, melynek célja az Esterházy János Zarándokközpont volt.

A zarándokközpontba való ünnepélyes bevonulást és fogadást követően bekapcsolódtak a zarándoknap lelki programjaiba, és részt vette az ünnepi szentmisén. A nap folyamán a hazai és a határon túlról érkezőkkel együtt emlékeztek a hitvalló mártír politikusra és imádkoztak boldoggá avatásáért.

A zarándoknapról ITT és ITT  számoltunk be részletesen.

Fotó: Via Mariae Polgári Társulás

BK/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Fajčík Éva misztikus kiállítása az ipolysági zsinagógában

Krúdy Gyula podolini emléktáblájának újraavatása képeken

Ünnepélyes tanévnyitó a Selye János Egyetemen

Templomok ihlették…

Szántóföldi nap Bátkában

XII. Gömöri Túra és Családi Nap képeken

Magyar nóták varázsa a rimaszombati Fő téren

XIX. Szikince Fesztivál és 4. Polgármesteri Gulyásfőző Verseny...

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma