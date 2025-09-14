Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

Az 5. Esterházy János gyalogos zarándoklat meghirdetője az ide évben is aViaMariae Polgári Társulás volt.
Patay Péter, a Zobor-vidék, valamint Méhes Richárd és Katona Júlia a csallóközi zarándoklatok szervezői és társaik indultak szeptember 13-án a bábindali Szent Imre-templomból, mintegy félszázan,
hogy gyalogosan megtegyék azt a négy kilométeres szakaszt, melynek célja az Esterházy János Zarándokközpont volt.
A zarándokközpontba való ünnepélyes bevonulást és fogadást követően bekapcsolódtak a zarándoknap lelki programjaiba, és részt vette az ünnepi szentmisén. A nap folyamán a hazai és a határon túlról érkezőkkel együtt emlékeztek a hitvalló mártír politikusra és imádkoztak boldoggá avatásáért.
Fotó: Via Mariae Polgári Társulás
BK/Felvidék.ma