Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

Az 5. Esterházy János gyalogos zarándoklat meghirdetője az ide évben is aViaMariae Polgári Társulás volt.

Patay Péter, a Zobor-vidék, valamint Méhes Richárd és Katona Júlia a csallóközi zarándoklatok szervezői és társaik indultak szeptember 13-án a bábindali Szent Imre-templomból, mintegy félszázan,

hogy gyalogosan megtegyék azt a négy kilométeres szakaszt, melynek célja az Esterházy János Zarándokközpont volt.

A zarándokközpontba való ünnepélyes bevonulást és fogadást követően bekapcsolódtak a zarándoknap lelki programjaiba, és részt vette az ünnepi szentmisén. A nap folyamán a hazai és a határon túlról érkezőkkel együtt emlékeztek a hitvalló mártír politikusra és imádkoztak boldoggá avatásáért.

Fotó: Via Mariae Polgári Társulás

BK/Felvidék.ma