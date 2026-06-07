Dolce vita című kiállítás képekben

A nyár végéig látható az az átfogó csoportos tárlat, amely az itáliai életérzés és művészet inspirálta magyar alkotók műveit mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria kiállítótermeiben. Hetvenöt magyar művész százötven műalkotása tekinthető meg a Doce vita – Itália élménye két évszázad magyar művészetében elnevezésű kiállításon.

Mint a kiállításról szóló művészeti katalógusban olvasható: „a kiállítás a 19. századtól a kortárs művészetig tartó válogatással mutatja be, hogy a magyar kultúrában Itália mindig az utazók kedvelt célja, a művészeknek pedig örök motívuma és témája volt.”

Az Itália-élmény és a dolce vita koronként és egyénenként változó benyomások és tapasztalások halmaza, amely a magyar alkotók számára is örök inspirációs forrás

– fogalmaz a kiadvány.

A bemutatkozó művészek a 18. és 19. század fordulójától a kortárs időszakig képviselik a magyar képzőművészetet. Így a két évszázad szinte összes művészeti irányzata megjelenik a Magyar Nemzeti Galéria termeiben.

Többek között az alábbi művészektől látható kiállított alkotások: Ligeti Antal, id. Markó Károly, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Benczúr Emese, Vaszary János, Aba – Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Egri József, Patkó Károly, Medveczy Jenő.

A kiállítás augusztus 23-ig tekinthető meg a budai várnegyedben található Magyar Nemzeti Galériában.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma