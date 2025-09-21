Ideiglenes lezárják a Letkést Szalkával összekötő Ipoly-hidat

Hétfőtől számítva három hétre lezárják a az autóforgalom elől a Letkést Szalkával összekötő Ipoly-hidat. A gyalogos közlekedés korlátozott módon biztosítva lesz az említett időszakban.

Mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest vármegyei igazgatósága közösségi oldalán fogalmazott: „szeptember végétől ideiglenesen lezárják a letkési Ipoly-hidat. A 12111-es számú úton, a 0+935 kilométerszelvényben található hídon dilatációs szerkezet helyreállítási munkálatokat végeznek.

A munkálatok ideje alatt a híd teljes útpályája zárva lesz, így gépjárművel nem lesz lehetséges a határátlépés – írják. A gyalogosforgalom ugyanakkor korlátozottan biztosított marad.

A határátkelőként is működő Ipoly-híd lezárására szeptember 22-én hétfőn 9.00 órakor kerül sor. A munkálatok tervezett befejezése október 13-a.

Az ütemezés az időjárási körülményektől függően változhat; kedvező esetben a munkák hamarabb is befejeződhetnek.

Az autóforgalom kerülővel térhet csupán át a folyó túloldalára. A lezárás végett az a két állam közti átjárás az említett határszakaszon az Ipolydamásdot Helembával összekötő Károly Róbert hídon, valamint a Parassapuszta és Ipolyság közti határátkelőn lehetséges. Ez utóbbi mintegy harminc kilométeres kerülőt jelent a járművel közlekedők számára.

PP/Felvidék.ma