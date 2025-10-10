Nemzetközi sikerek a magyar közmédiában

Több rangos külföldi fesztiválon és szakmai versenyen is kimagasló eredményt ért el a magyar közmédia az elmúlt hónapokban, bizonyítva, hogy az MTVA alkotói közössége nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is irányadó szakmai színvonalat képvisel. A sikerek egyúttal azt is igazolják, hogy a közmédia hűséggel és elhivatottsággal teljesíti küldetését, a minőségi közszolgálatiság eszményét, méltó helyet vívva ki Magyarország számára a nemzetközi médiatérben – hangsúlyozta Papp Dániel vezérigazgató.

Az Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) 62. közgyűlésének keretében, Ulanbátorban megrendezett díjátadón az MTVA televíziós dráma kategóriában finalistaként szerepelt a Ványa bácsi – Buborékkeringő című alkotással. A produkció a klasszikus színházi értékeket és a modern televíziós formanyelvet ötvözve képviselte Magyarországot az ázsiai és csendes-óceáni térség legjelentősebb műsorszolgáltatóinak szakmai versenyén.

A Duna nagy múltú tudományos-ismeretterjesztő műsorának megújult, MI-műsorvezető bevonásával készült epizódjait a 2025 évi Silk Road Global Awards-on a „Legjobb innováció” kategóriában díjazták.

Ez a rangos nemzetközi elismerés újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar közmédia technológiai újítások iránti nyitottsága és annak az alkotásokba való kreatív beépítése világszinten is elismerést vált ki.

Mindemellett a magyar közmédia produkciói nemcsak a Távol-Keleten, hanem Európában is bemutatkoztak. A Heart of Europe Nemzetközi Televíziós Fesztiválon Közép- és Kelet-Európa közszolgálati műsorszolgáltatói a régió legizgalmasabb, legértékesebb alkotásaival vonultak fel.

A szlovákiai Nyitrán rendezett Nemzetközi Agrofilm Filmfesztiválon az M1 Magyar gazda című közszolgálati agrármagazinja kiemelkedő szakmai elismerésben részesült: az Agrofilm elnöki díjával gazdagodott, amely a magyar agrárium iránti elhivatottságot és a minőségi ismeretterjesztés iránti elkötelezettséget méltatja.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója szerint e sikerek mind azt bizonyítják, hogy a közmédia megfelelően teljesíti küldetését és fontos helyet foglal el a nemzetközi médiatérben. „A nemzetközi szakmai elismerések ugyanarról tanúskodnak, ami a napi gyártási tapasztalatunk: alkotóink hűséggel és elhivatottsággal képviselik, valamint kreatív, modern és professzionális módon jelenítik meg a nemzeti kultúrát, a hagyományos értékeket és a minőségi közszolgálatiság eszményét. A díjak nemcsak a szakmai kiválóságot igazolják, hanem Magyarország szellemi gazdagságát és teremtő erejét is” – hangsúlyozta az MTVA vezetője az elismerések tükrében.

Papp Dániel hozzátette: a megújulás és az innováció nélkülözhetetlen a modern médiapiacon való helytálláshoz. Az új technológiák, formanyelvek és tartalomfejlesztési módszerek elsajátítása révén a magyar közmédia nemcsak követője, hanem mintaadója is a nemzetközi közszolgálati trendeknek.

