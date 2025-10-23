Elindult a Békemenet

Budapesten, ahogy az egész országban, október 23-án a nap folyamán megemlékezésekre, politikai rendezvényekre kerül sor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Délelőtt 11 órakor elindult a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által rendezett Békemenet is, amely a Margit híd–Nyugati tér–Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonul az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond 13 órakor beszédet.

Ahogy a szervezők fogalmaztak, a Békemenet fejet hajt az 1956-os forradalom résztvevői és mártírjai előtt, felöltőjük alatt azonban nem pisztolyt, hanem igaz szívet és lelket visznek.

„A Békemenet arra készült, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását”

– fogalmaztak.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezen a napon „az egész világnak megüzenjük:

a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.”

Az első alkalommal 2012-ben szervezett Békemenet volt az első olyan nemzeti felvonulás, ami – ötvenhathoz hasonlóan – mindenkit megdöbbentett. Több mint félmillióan vonultak az utcára, érkeztek Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is. Idén, a 11. alkalommal megrendezett Békemenetet minden idők legnagyobb menetének szánják a szervezők.

Röviddel 12 óra előtt Orbán Viktor miniszterelnök megosztott egy képet a tömegről, melyhez hozzáírta: soha nem voltunk még ilyen sokan.

SZE/Felvidék.ma