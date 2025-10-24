Szív, lélek, öröm

A lévai Oroszlán Szálló bálterme adott otthont az immár tizennyolcadik alkalommal megtartott Nyitra megyei nem professzionális művészek és művészeti csoportok bemutatkozásának. Az október 23-ai alkalmon díjazták a megyében működő regionális művelődési központokban tevékenykedő azon személyeket, akik munkájukkal hozzájárulnak az amatőr kultúra fejlesztéséhez.

Az évente megrendezésre kerülő esemény mindig más járási székhelyen valósul meg. Az idei gálaestet a Lévai Regionális Művelődési Központ szervezte meg.

Az eseményen az egyes járásokban tevékenykedő művészek és csoportok kapnak bemutatkozási lehetőséget.

A bálterem színpadán olyan előadók léptek fel a csütörtök délután, akik magas szinten végzik tevékenységüket és több rangos versenyen sikerrel szerepeltek. A fellépők között több felvidéki magyar művészeti csoport is volt.

Az első blokkban a Lévai járás fiatal tehetségei mutatkoztak be. A színes program első fellépőjeként az ipolysági Sendergő Néptáncegyüttes mellett működő népzenészek húzták a talpalávalót. Őket a Százdi Citerások követték, akik citeraszó mellett szlovák és magyar népdalokat adtak elő.

A nagyölvedi Johny Stojka szlovák nyelvű szavalata következett. Szakrális dalokat adott elő a zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola énekkara, hatalmas sikert aratva.

A Komáromi járást a gálaesten a Katona István vezette Mérges Banda képviselte. A duda és tekerő által boncidai dalok csendültek fel. A Nyitrai járásból érkezett a Borinka Gyermek Néptánccsoport, amely régi gyermekjátékokat elevenített meg a színpadon.

Nagytapolcsányból szintúgy népi hagyományok, néptánc érkezett Lévára. Érsekújvárból Gabriel Suchý egy szlovák örökzöld dallal szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.

Az est utolsó fellépője az ipolysági Sendergő Néptáncegyüttes 15–18 év közötti fiataljait felvonultató csapata volt. Nagy tapssal jutalmazták a műsorukat.

Mint már írtuk, minden fellépő jelentős sikereket ért el megyei, országos, sőt külföldi versenyeket, fesztiválokon. A sokoldalú fiatal tehetségek valamilyen szinten mind kötődtek az adott járásban tevékenykedő regionális művelődési központhoz.

A gálaesten kitüntették azon személyeket is, akik hozzájárulnak a megyében az amatőr kultúra fejlesztéséhez. A kitüntetésekre az adott régió művelődési központjai terjesztettek fel két-két személyt.

A Lévai járás egyik díjazottja Branislav Valach volt, aki nagyban hozzájárul a Lévai Fotográfiai Napok nemzetközi fotográfiai fesztivál megvalósulásához. A garamújfalui Jozefína Mäsiarová a néphagyomány, a népi kultúra és a népviselet ápolásáért érdemelte ki a kitüntetést. A Lévai Regionális Művelődési Központ által szervezett számos eseményen, kiállításon működött hathatósan közre.

A Komáromi járásból szintúgy két díjazott volt. Stanislav Králik a Komáromi Regionális Művelődési Központ munkatársaként kapta az elismerést.

Vas Katalin, a komáromi Marianum Iskolaközpont magyar képzőművészeti tanára hosszú évek óta együttműködik a központtal.

Elsősorban a képzőművészeti rendezvényeket, kiállításokat, versenyek megvalósítását segíti, ám a konferálásban is otthon van.

Az Érsekújvári járásból Oľga Kasášová és Juraj Kobolka kapott elismerést. A Nagytapolcsányi járásból Mariana Hrabovskát és Marián Veverkát díjazták. A Nyitrai, valamint az Aranyosmaróti, illetve a Vágsellyei járásból a következők részesültek elismerésben Léván: Peter Bakay, Marián Hlavatý, Danka Hrdá, Jozef Peniak, Daša Nováčiková, Kristína Šimková.

Jövőre Érsekújvárban szervezik meg a díjátadóval egybekötött gálaestet.

Pásztor Péter/Felvidék.ma