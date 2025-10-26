Kolostornapok Gömörben

Október 24-én és 25-én rendezték meg a hagyományos szezonzáró eseményt, a Gombaszögi Kolostornapokat, amelyet a szervezők ezúttal a felújított pálos romtemplom átadó ünnepségével kötöttek össze.

Pénteken a somkúti régészeti leletek alapján egy Árpád-kori vaskohó (bucakemence) megépítésére került sor. Thiele Ádám vezetésével bemutatták a bucavas rekonstrukcióját és a korabeli vas előállításának folyamatát.

Szombaton tartották a felújított gombaszögi pálos kolostorrom ünnepélyes átadását. A romok megszentelését Hesz Attila pálos rendi szerzetes, Sálek Csaba római katolikus plébános és budai prior, valamint Pavol Pribula pelsőci plébános végezte. A szentmise során Hesz Attila atya a kolostor alapításáról, a Bebek családról és a fennmaradt dokumentumokról beszélt. „Mi most csupán a romok felett prédikálhatunk, de ezek a romok tanítanak és gyökereinkre mutatnak… A kereszt jelével áldjuk meg a személyeket és a tárgyakat, a kereszt az áldás jele, mely a szemlélőjét emlékezteti arra, hogy milyen sokba került Krisztusnak a mi üdvösségünk, lelki jólétünk” – fogalmazott.

Az egyházi áldást követően az ünnepség a templom, a kolostor és a temetőkápolna világi megnyitójával folytatódott. Rudolf Huliak, Szlovákia turizmusért és sportért felelős minisztere beszédében köszönetét fejezte ki, amiért részt vehetett az eseményen. Kiemelte, hogy az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek összefogásának köszönhetően a jövő nemzedékei számára is közelebb hozható és megőrizhető a történelem. Mint mondta, történelem nélkül nincs nemzet, és ez a szlovák–magyar kapcsolatok évszázados történetét is fémjelzi.

Az Interreg Magyarország–Szlovákia Program képviseletében Holop Szilveszter tartott köszöntőt. Beszédében a beruházások és a pénzügyi források jelentőségét hangsúlyozta, bemutatva a program sokszínű támogatási rendszerét és eddigi projektjeit. „Az Interreg feladata megtalálni azokat a civil szervezeteket, önkormányzatokat és intézményeket, amelyek vezetői és munkatársai azonosulni tudnak a határmentiség különös állapotával. Azokat, akik elfogadják a határmentiségből származó hátrányokat, de felismerik a benne rejlő lehetőségeket. Felismerik, hogy a határ másik oldalán élők, noha sokszor más nyelven beszélnek, mások a szokásaik, és máshogyan tekintenek a világra, mégis hasonló problémákkal küzdenek, és az azokra adott válaszokat érdemes megismerni” – tette hozzá.

Orosz Örs, a Sine Metu egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd beszámolt a 2017-es kezdetekről, ismertetve az ásatások során elvégzett munkálatokat és a feltárt területeket. „Ez tehát a Sine Metu eddig elvégzett munkája, amire büszkék vagyunk, és amivel nyomot hagyunk Gömör és az utókor számára” – mondta. Beszédében név szerint köszönte meg a támogatók hozzájárulását, és ismertette a további célokat, többek között a füvesítést, a kőtár megépítését, valamint egy bronz makett elkészítését, amely a gyengénlátó és vak látogatók számára mutatná be a kolostort eredeti fényében.

A nap folyamán a Sine Metu egyesület gazdag programokkal várta a látogatókat. A középkori várjátékok keretében korabeli lőfegyver-bemutatót tartottak, valamint egy nyilvános kivégzés szimulációját, amelyet a Kompánia z Turca egyesület mutatott be, akik tevékenységüket a Bebek család hagyományőrzésének szentelik. Bemutatták első Bebek György, a kolostor alapítójának eszközeit és felszerelését, amelyeket Rómába tartó utazásai során használt, és felelevenítették az akkori utazások nehézségeit és körülményeit.

A rendezvény részeként bemutatták második Bebek György 460 éves szablyáját, amely a Magyar Nemzeti Múzeumból érkezett az Andrássy–Poltz kúria kiállítótermébe. A szablyáról és annak történelmi hátteréről Orosz Örs tartott előadást. A kiállításon egy 15. századi, eddig ismeretlen, jelöletlen középkori kódex is látható volt, amely a szepesolaszi kódexekhez kapcsolható, és azok eddig ismert öt példányból álló sorozatának hatodik, eddig teljesen ismeretlen darabja – hangzott el.

A programok alatt büfé várta a vendégeket frissítőkkel és hagyományos gömöri ételekkel, például babgulyással, pacallal, gömöri gulykával és töltött káposztával. A rendezvénnyel párhuzamosan a szomszédos Hamelli Kertészetben Halloween Fesztet tartottak gyermekprogramokkal és virágvásárral, amelyet a Gömöri Kézműves Kispiac egészített ki.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma