A vasúti ütközés roncsait elszállították, a sérült vágányszakasz továbbra is üzemképtelen

A vasárnapi vasúti balesetben megrongálódott szerelvényeket már eltávolították a pályáról, a megsérült vágányszakasz azonban továbbra sem használható. A vonatok az érintett útvonalon átlagosan 10–20 percet késnek, és a Szlovák Vasúttársaság tájékoztatása szerint egyes személyvonatokat ideiglenesen törölni kellett a pálya csökkent áteresztőképessége miatt. Ezt a vasúttársaság kommunikációs és marketingosztálya erősítette meg a TASR hírügynökségnek.

„A szerelvények utolsó kocsiját, beleértve a vontatójárműveket, ma 13:10-kor vontattuk le a pályáról. A takarítási munkálatok miatt a vasúti infrastruktúra – a vágány és a váltók – megrongálódott részeinek javítása még nem kezdődött el. A 2-es számú vágány, valamint a 12-es és a 14-es váltó a javítások befejezéséig továbbra is üzemen kívül marad” – közölték a vasúttársaság illetékesei.

A társaság szerint a forgalom helyreállításának pontos időpontja a szükséges anyag beszerzésétől és annak külső beszállítói rendelkezésre állásától függ.

„A vasúti infrastruktúra megrongálódott részének végleges javítási költségeit a külső beszállítók árajánlatai alapján határozzuk meg”

– tették hozzá.

A baleset vasárnap este történt Bazin közelében, amikor a REX 1814-es járat a bazini állomásról való kihaladás után összeütközött az Ex 620-as vonattal. A rendelkezésre álló információk szerint a balesetet feltehetően az okozta, hogy az egyik szerelvény tilos jelzés ellenére haladt tovább.

A tragédiának nem volt halálos áldozata, azonban több tucat utas megsérült.

Kórházba 79 embert szállítottak. Kamil Šaško (Hlas–SD) egészségügyi miniszter hétfőn arról tájékoztatott, hogy „valamennyi sérült állapota stabil, senki nincs életveszélyes állapotban”.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk